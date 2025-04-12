Gençler gözünü uzaya dikti

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle 10'uncu kez düzenlenecek uluslararası Türksat Model Uydu Yarışması'na başvurular tamamlandı. 3 ayrı kategoride yapılacak yarışmaya, 15'i yurt dışından olmak üzere, toplam 429 takım başvuruda bulundu. Bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek Türksat Model Uydu Yarışması'na başvurular tamamlanırken, yarışma yine büyük ilgi gördü. Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü Kategorisi'nde 217 takım, TICOSAT Kategorisi'nde 108 takım, Yakın Uzay Yolcusu Kategorisi'nde ise 104 takım olmak üzere toplam 429 takım yarışacak. Yarışma, bu yıl uluslararası niteliğini de güçlendirdi. Özbekistan, Malezya, Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Azerbaycan'dan olmak üzere; toplam 15 yurt dışı takım yarışmaya başvuru yaptı.

UYDULAR ROKETLERLE FIRLATILACAK

Tasarımdan üretime ve görev sonrası gözden geçirilmesine kadar gerçek bir uydunun model versiyonunu tasarlayarak, üretecek olan yarışmacılar; bir uzay sisteminin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen süreci deneyimleyecek. İlk beş etabı başarıyla tamamlayan 15 takım, Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirecek Uçuş Etabı'nda yarışma fırsatı bulacak. Yarışmacılar tarafından üretilen Model Uydular, yarışmaya özgü tasarlanan roketler ile yaklaşık 700 metre yüksekliğe fırlatılacak. Yarışmada takımların görevleri arasında model uyduların taşıyıcıdan ayrılma ve uydunun görüntü aktarımı da yer alırken, model uyduların inişi sırasında 8 sensörden alınan telemetri verileri ile görüntü verisi anlık yer istasyonuna aktarılacak. Bu verilerin komuta kontrol bilgisayar ara yüzünde grafiksel görselleştirmesi de yapılacak.

2.1 MİLYON TL ÖDÜL VERİLECEK

Lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin takım halinde katılabileceği yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye "https:// teknofest.org/tr/yarismalar/model-uydu-yarismasi" web adresi üzerinden erişilebilecek. Yarışmada bu yıl Multi- Spektral Mekanik Filtreleme Modülü Kategorisi, TICOSAT (TÜRKSAT Picosatellite Consellation) Kategorisi ve Yakın Uzay Yolcusu Kategorisi olmak üzere, üç ayrı kategoride toplam 2.1 milyon TL ödül verilecek.