Gençlerden rekor başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'de sona erdi. Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 8 milyon vatandaş başvuru yaptı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine ilişkin "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1.5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu" dedi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruların 31 Ekim itibarıyla sona erdiğini belirterek resmî sosyal medya hesabından teşekkür mesajları yayımladı.Bakan Kurum, en çok başvurunun İstanbul'dan olduğunu belirttiği sosyal medya paylaşımında, "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1.5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan" açıklamasında bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 10 bin kontenjan ayrılan "İlk İş Yerim" projesi için 65 bin 852 başvuru yapıldığı bildirildi. Açıklamada "İlk Evim Arsa" projesine de şu ana kadar 707 bin 497 başvuru yapıldığı ve başvuruların 7 Kasım'a kadar devam edeceği ifade edildi.Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300, İzmir'den 240 bin 358, Ankara'dan 232 bin 857, Bursa'dan 188 bin 748, Gaziantep'ten 166 bin 200 ve Konya'dan ise 160 bin 905 kişi başvuruda bulundu.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olarak hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuru yapanlar arasında 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli vatandaş da yer aldı. Ayrıca 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.Bakan Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden resmî müracaat süresi tamamlanan "İlk Evim, İlk İşyerim" projesiyle ilgili kuraların ne zaman çekileceğine dair müjdeyi de şu şekilde duyurdu: "Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz." Vatandaşların projeye gösterdikleri ilgiye de teşekkür eden Bakan Kurum, "Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz! Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız" dedi.