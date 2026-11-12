Gençlere 2.8 milyar TL istihdam desteği

Gençlerin istihdamını desteklemek ve dijital becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen projeler hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı sunumda gençlere yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

28 YENİ PROJE İÇİN 2.8 MİLYAR TL BÜTÇE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında ilk etapta 110 projeye destek verildiğini belirten Bak, eş finansmanla birlikte 1 milyar 575 milyon liralık proje bütçesine ulaşıldığını bildirdi. Bu kapsamda 101 projenin tahsis edildiğini ve 10 bin 575 kişiye istihdam sağlandığını kaydeden Bak, programın ikinci etabında ise 28 yeni proje için eş finansman dahil 2 milyar 806 milyon liralık bütçe öngörüldüğünü ifade etti. İkinci etapla 9 bin 106 kişiye daha istihdam imkânı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Bak, gençlerin üretime ve çalışma hayatına katılımını desteklemeyi sürdürdüklerini vurguladı.

3 MİLYON GENCE İSTİHDAM

Gençlerin istihdamına yönelik GÜÇ Projesi hakkında da bilgi veren Bak, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında önümüzdeki 2.5-3 yıl içerisinde 3 milyon gence istihdam sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Üniversite öğrencilerinin part-time istihdamında da bu sistemden yararlanıldığını belirten Bak, gençlerin iş imkanlarının artırılması için yatırımların önemine dikkati çekti.

YAPAY ZEKÂ ATÖLYELERİNE YOĞUN İLGİ

Gençlerin dijital yetkinliklerini artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü aktaran Bak, 81 ilde faaliyet gösteren GENÇ-2030 Dijital Yetkinlikler ve Yapay Zekâ Atölyelerinde bugüne kadar 3 bin 679 faaliyet gerçekleştirildiğini ve 72 bin 665 gence ulaşıldığını açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör