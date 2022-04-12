Gençlere ve kadın çiftçilere 10 yıl vadeli ucuz kredi

Pandemi ve iklim değişikliğiyle birlikte önemi daha da artan tarım sektörü için Ziraat Bankası yeni bir strateji belirledi. Tarıma verilen desteklerde yüzde 69 payı olan, kredilerini 120 milyara, kaynak sağladığı üreticisi sayısını 732 bine ulaştıran banka, tarım ekosisteminin finansmanına odaklanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca faiz desteği sağlanacak 6 yeni ürünle genç ve kadın çiftçiler, kooperatifler, arıcılar, sulama projeleri desteklenecek.Yeni stratejiyi açıklayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın kurulduğu günden bu yana tarımı desteklediğini, bu misyonundan taviz vermeyeceğini vurguladı. Sağladıkları 1.24 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin de bir bölümünün burada kullanılacağını anlatan Çakar, "Tarım savunma sanayi kadar önemli. Burada proaktif olacağız. Tarıma girmek isteyen herkesi destekleyeceğiz" dedi. "Biz daha çok üretmek zorundayız. Bizim bir karış tarım arazisini boş bırakacak lüksümüz yoktur" diyen Çakar, tarım sektörünün kurumsal nakit kredi portföylerinde yüzde 20 ile en yüksek paya sahip olduğunu anlattı. Yeni tarım bankacılığı stratejilerini sürdürülebilir finansman, ulaşılabilir finansman, çözüm odaklılık ve güçlü iletişim temeline dayandırdıklarını ifade eden Çakar, "Gençleri ve kadınları da tarımsal ekosisteme dahil ederek, bu temelin üzerine katma değerli üretimi ön plana çıkaran, tarım ürünleri fiyat oluşumuna ve istikrarına katkı sağlayacak, tarımsal okuryazarlığı ve tarım girişimciliğini, kooperatifçiliği, tarım ve sanayi entegrasyonunu, dijital tarım bankacılığını geliştirecek ürünler inşa edeceğiz. Tarımın tüm taraflarıyla işbirliği fırsatlarını kollayacağız ve geliştireceğiz" dedi.Faiz destekli tarım kredilerine ayrı bir başlık açılması gerektiğini belirten Çakar, "Kullandırdığımız tarım kredilerinin yaklaşık 100 milyar TL'lik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz desteği verdiği kredilerden oluşmaktadır. Bu kredilerin 32 milyar TL'lik kısmında faizin tamamı üretici adına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Yani üreticinin faiz gideri sıfırdır. Yaklaşık 23 milyar TL'lik kısmında üreticiye yansıyan faiz oranı yıllık yüzde 0.1-5 arasında; 43 milyar TL'lik kısmında ise yıllık yüzde 5-10 arasındadır" dedi. Tarım kredilerinde takip oranının yüzde 0.82'ye gerilediğini belirten Çakar, "Kredi borçları takibe intikal etmiş üreticilere faizsiz olarak defaten ödeme ve faizsiz olarak taksitlendirme çözümleri sunuyoruz" diye konuştu.ZİRAAT Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf da 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' başlığıyla sundukları küçükbaş hayvancılık desteklerinden 5 bin 554 üreticinin yararlandığını, 570 bin koyun/keçi aldıklarını söyledi. Pişmaf, kredi limitini 150 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkardıklarını, uygulama süresini de 2023 yılı sonuna kadar uzattıklarını açıkladı. Pişmaf, benzer bir desteği bu ay büyükbaş hayvancılıkta da hayata geçireceklerini söyledi.GENÇ ÇİFTÇİ KREDİSİ: Genç çiftçi sayısını artırmayı amaçlayan paket, 18-41 yaş arasında, asgari lise mezunu olan ve ücretli olarak çalışmayan gençlere kullandırılacak. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vade yapılacak. İşletme kredisinde hayvancılıkta 18, bitkisel üretimde 12 ay vade uygulanacak. Yüzde 100'e varan faiz destekli kredide, komisyon da yarı yarıya indirimli.KADIN ÇİFTÇİ KREDİSİ: 18 yaşını tamamlamış, 8 yıllık ilköğretim mezunu olan, ücretli olarak çalışmayan kadınlara verilecek. Kredinin limiti 500 bin TL. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vade yapılacak. İşletme kredisinde azami vade hayvancılıkta 18, bitkisel üretimde 12 ay. Yüzde 100'e varan faiz destekli kaynağı kullanan kadın çiftçiler, bankaya ücret-komisyon ödemeyecek.ALTIN KOVAN KREDİİ: Geçen yıl yaşanan orman yangınlarından sonra sekteye uğrayan arıcılığı desteklemek için kolları sıvayan Ziraat Bankası, bu alanda da yeni bir ürün piyasaya çıkardı. Arıcılıkla uğşayan çiftçilere 150 bin TL'ye kadar yatırım ve/ veya işletme kredisi sağlanacak. Arıcılıkla uğraşanların kovan sayısını artırarak ölçeği büyütmeyi amaçlayan krediyle, arı kovanı sayısını asgari 50'ye çıkarma şartı istenecek.GÜNEŞ ENERJİLİ TARIMSAL SULAMA KREDİSİ: Tarımda modern basınçlı sulama ile güneş enerjisi sistemi kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlayan kredinin azami limiti 7.5 milyon TL olarak belirlendi. 7 yıl (84 ay) vadeyle kullandırılacak kredide özkaynak katkısı aranmayacak. Yerli makine kullananlara yüzde 100 faiz desteği sağlanacak. Diğer makinelerden yararlananlara yüzde 75 faiz desteği verilecek.ÜRETEN KOOPERATİF KREDİSİ: Tarım amaçlı kooperatiflere 15 milyon TL'ye kadar verilecek kredi, süt işleme-üretimi, meyve-sebze kurutma/dondurma ve ambalajlama, meyve suyu üretimi, salça, turşu, konserve üretimi gibi alanlarda kullandırılacak. Yatırım kredileri, 2 yıla kadar anapara ödemesiz toplam 10 yıla kadar vadeli olacak. İşletme kredisinde vade 3 yıl olarak belirlendi. Faiz de yüzde 50 sübvansiyonlu.TARIM TRANSFER KREDİSİ: Çiftçi başka bankadan kullandığı tarım kredilerini Ziraat Bankası'na aktarabilecek. Paket, üreticiye nefes aldıracak. 31 Mart 2022 tarihine kadar başka bankadan kullanılan, takibe intikal etmemiş krediler transfer edilebilecek. 500 bin TL'ye kadar limiti olacak kredide vade 60 ay. Kredinin faizi ise yüzde 14.5 olacak. Bu paketten bu yılsonuna kadar çiftçiler yararlanabilecek.