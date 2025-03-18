Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan tarım alanındaki girişimlere destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tarım alanında girişimcilik ve inovasyonu desteklemek amacıyla "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı"nı hayata geçiriyor.

18-30 YAŞ ARASINDAKİ GİRİŞİMCİLERE AÇIK OLACAK

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek program, tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma gibi alanlarda yenilikçi fikirlere sahip 18-30 yaş arasındaki girişimci adaylarına açık olacak. Katılımcılar, akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım teknikleri, iş modeli geliştirme, pazarlama stratejileri ve finansal yönetim gibi alanlarda teorik ve pratik eğitimler alacak.

SON TARİH BELLİ OLDU

Program kapsamında çevrimiçi dersler, yüz yüze seminerler, uygulamalı atölye çalışmaları, tarımsal işletmelere teknik inceleme gezileri ve başarılı tarım girişimcileri ile deneyim paylaşım etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Bakanlık, gençlerin sadece eğitim almalarını değil, aynı zamanda sektör uzmanları, mentorlar ve diğer katılımcılarla etkili bir iş ağı oluşturmalarını da destekleyecek. Programa başvurular, 23 Mart'a kadar "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden kabul edilecek ve sonuçlar 30 Nisan'da duyurulacak.