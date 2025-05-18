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Giriş Tarihi: 18.5.2025 10:08 Son Güncelleme: 18.5.2025 10:10

Gençlik ve Spor Bayramı’nda kent içi raylı sistem hatları ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bayramı’nda kent içi raylı sistem hatları ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda (yarın) Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını bildirdi.

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Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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Gençlik ve Spor Bayramı’nda kent içi raylı sistem hatları ücretsiz
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