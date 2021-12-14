Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedir? Kimler 2020 gelir tespiti kapsamındadır? Nasıl yapılır?

Genel Sağlık Sigortası vatandaşların ekonomik durumuna ve sigorta durumuna bakılmaksızın hastalık olaylarına karşı aynı derecede faydalanmasını sağlamaktadır. Herkes 1 Ocak 2012 yılından itibaren zorunlu olarak GSS kapsamına geçti. Banka sandıkları mensupları hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar kapsam dışı bırakıldı. Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, devlet memuru olan, isteğe bağlı sigortalı olan, kurumdan aylık ve gelir alan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamında sayılıyor.
Genel Sağlık Sigortası için gelir testi yapılıyor. Gelir testinde ilk bakılan şart sosyal güvencesi olup olmadığı. Bunu belirledikten sonra prim ödeyip ödemeyeceğini karara bağlayan testtir. Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren Türk Vatandaşları için gelir tespiti yapılmaktadır.
Başvuru yapan kişinin, aynı ev içinde yaşayan eşi, bekar çocuğu ile anne ve babası GSS gelir tespiti kapsamına alınmamaktadır.
Genel Sağlık Sigortası yani GSS başvuruları SYD 'ye yapılmaktadır. Kişilerin ikamet ettiği adresteki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek bizzat başvuru işlemleri alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen kişiler süre sınırlaması yoktur.
1 Nisan 2017 tarihinden itibaren iki kategoriye (G0, G1 olarak) indirildi.
Prim borçlanması ne zaman başlar? Sorusunun yanıtı SGK'ya prim bildirimi geldiği ve kabul edildiği zaman ödeme zorunluluğu başlatılır. GSS kapsamında tescil ve tebliğ işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde olup, en yakın SGK İl Müdürlüklerinden öğreniliyor.
Gelir tespiti kararlarına karşı itiraz için, GSS kararınca bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde gelir tespitinden sorumlu SYD Vakfına yazılı dilekçe ile itiraz etme hakkınız vardır. İtirazın değerlendirilmesi ise; SYD Vakfı heyeti toplanarak itirazı değerlendirir. Heyet sonucu çıkan karar SGK'ya bildirim yapılarak tescil işlemleri için SGK'dan yanıt beklenir.