Genişbant internet abone sayısı 91,6 milyonu buldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2003 yılından itibaren Türkiye'nin iletişim altyapısında çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "İnternet abone sayısı 72,5 milyon mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 91,6 milyona ulaştı." dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2023 yılı birinci çeyreğine ilişkin Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.

Uraloğlu, Türkiye'de 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla oranla yüzde 9,1 civarında artışla 526 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldığını, fiber internet abone sayısının ise yaklaşık 6,1 milyon olduğunu ifade etti.

Yılın ilk çeyreği itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 459 şirketin 830 yetki belgesi bulunduğuna değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri yaklaşık 30,8 milyar lira iken diğer işletmecilerin toplam gelirleri 10,7 milyar lira olarak gerçekleşti. 2023 yılı başı itibarıyla mobil abone sayısı 90,7 milyon olurken, mobil abone yaygınlığı yüzde 106,3 oldu. Mobil abonelerin 84 milyonunun 2016'da hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiği ve 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92,6'sını oluşturduğu görüldü. M2M abone sayısı da 8,7 milyona ulaştı."

2023 yılı başı itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısının 169,5 milyonu geçtiğini ifade eden Uraloğlu, özetle şu değerlendirmede bulundu:

"Bununla birlikte yılın 1. çeyreğinde ise bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 20,9 oranında azalarak, 2 milyon 257 bin 266 numara taşıma işlemi gerçekleşti. İnternet abone sayısı incelendiğinde 72,5 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 91,6 milyon oldu. 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 civarında artışla 526 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldı. Fiber internet abone sayısı ise yaklaşık 6,1 milyona ulaştı. Yılın ilk çeyreği itibarıyla mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresi 469 dakika, sabit şebekelerde ise 89 dakika oldu. Ülkemizde halihazırda toplam 6 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunuyor. Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları Mart 2023 sonu itibarıyla 6,7 milyon elektronik imza ve 887 bin mobil imza olmak üzere toplam 7,56 milyon elektronik sertifika oluşturuldu."