Geri alım rüzgârı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının piyasalardaki panik havası, ekonomi yönetiminin kararlı tutumu ve ilgili kurumların proaktif hamleleriyle atlatıldı. 17-21 Mart haftasında yüzde 16.5 düşen Borsa İstanbul, 24-28 Mart haftasında ise yüzde 6.8 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri geçen hafta 830 milyar lira artarak 13.8 trilyon liranın üzerine çıktı. Geçtiğimiz haftayı 9.659 puandan tamamlayan endeks 14 Mart'taki 10.840 seviyesinin yüzde 10.8 altında bulunuyor.Piyasaların hızlı toparlanmasında Merkez Bankası'nın yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) attığı adımlar da etkili oldu. 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar, Borsa İstanbul'da pay piyasalarında açığa satış işlemlerini yasaklayan SPK, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarını kolaylaştırdı. SPK, piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak pay geri alım programlarına ilişkin yeni bir düzenleme getirdi. İkinci bir duyuruya kadar geçerli olmak üzere, şirketlerin ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararıyla geri alım programı başlatabileceği ve mevcut geri alım programlarına belirli esneklikler sağlanacağı bildirildi. Halihazırda yürürlükte bir geri alım programı bulunan halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları, mevcut programlarına yönetim kurulu kararı almadan devam edebilecek. Sermayenin yüzde 10'u ile sınırlanan nominal değer sınırı ve günlük işlem sınırı kaldırıldı. Ayrıca, geri alım yapılan payların 30 gün boyunca satılamayacağı ve bu sürenin "İlk giren ilk çıkar" yöntemiyle hesaplanacağı belirtildi. Öte yandan BDDK ise bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanıdı. Geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verildi.SPK'nın geri alımla ilgili düzenlemesinin ardından 59 şirket 33 milyar 743 milyon lira büyüklüğünde geri alım programı başlattı. Piyasalarda dalgalanmanın yaşandığı 19-28 Mart tarihleri arasında 145 geri alım işlemi gerçekleştirildi. Bu alımların büyüklüğü 1 milyar 451 milyon TL oldu. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, yaklaşık 5 ay sonra ilk kez Borsa İstanbul'da pay geri alımı yaptı. Halkbank ise 2 yıl sonra geri alım gerçekleştirdi. Turkcell 8.5 milyar lira ile en yüksek tutarda geri alım programı başlatan şirket olurken, BİM 2 milyar liralık, Alarko Holding 1.3 milyar liralık, Doğan Holding 1.5 milyar liralık, Halkbank 3 milyar liralık geri alım programı başlattı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasalarda yaşanan türbülansın etkisini hafifletmek için önemli hamleler yaptı. Vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç etmeyen başlayan TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi. Para Politikası Kurulu (PPK), ara toplantı ile gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltti. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlandı. Döviz piyasasında 36.68 liradan 41.64 liraya kadar yükselen dolar 37.85 liraya, 40.17 liradan 44.88 liraya yükselen euro ise 41 liranın altını indi. Yüzde 37'den 51.2'ye kadar yükselen 2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 46'ya, Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) ise 328'den tekrar 300'ün altına geriledi.