Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri GES ne demek, açılımı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Senet GES sistemi nasıl işleyecek?
Giriş Tarihi: 10.6.2022 08:04

GES ne demek, açılımı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Senet GES sistemi nasıl işleyecek?

GES ne demek, açılımı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Senet GES sistemi nasıl işleyecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından Gelire Endeksli Senet GES sistemi detayları gündemdeki yerini aldı. 15 Haziran itibarıyla uygulamaya geçecek olan sistem, piyasalardaki dalgalanmalara karşı alınan tedbirler arasında yer alacak. Öte yandan “Gelire Endeksli Senet GES ne demek, açılımı nedir, sistem nasıl işleyecek?” soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmeleri için atılan adımlarda Kur Korumalı Mevduat sisteminin ardından yeni bir uygulama daha devreye giriyor. Peki, Gelire Endeksli Senet GES ne demek, açılımı nedir, sistem nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

GES talep sistemi açıklamasının ardındından milyonların gözü Gelire Endeksli Senet GES sistemi detaylarına çevrildi. Vatandaşların TL bazında yatırıma yönelmesi adına atılan adımlardan biri olan bu sistemle beraber "Gelire Endeksli Senet GES ne demek, açılımı nedir, sistem nasıl işleyecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Yatırımcı tabanının genişletilmesini amaçlayan GES sistemi yatırımcısına asgari getiri garantisi sağlayacak. İşte konuya dair detaylar...

GES ne demek, açılımı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Senet GES sistemi nasıl işleyecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

GES ne demek, açılımı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Senet GES sistemi nasıl işleyecek?

.

GES ne demek, açılımı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Senet GES sistemi nasıl işleyecek?

Bugün (09.06.2022) Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında;

GES ne demek, açılımı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Senet GES sistemi nasıl işleyecek?

Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

GES ne demek, açılımı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Senet GES sistemi nasıl işleyecek?

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.
Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

GES ne demek, açılımı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Senet GES sistemi nasıl işleyecek?

İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
GES ne demek, açılımı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Senet GES sistemi nasıl işleyecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA