Getir ABD devini satın alıyor

GETİR,yıllık cirosu 650 milyon dolar olan ABD merkezli online market şirketi FreshDirect'in tamamını satın almak üzere anlaşmaya vardı. Bu satın almanın Getir'in ABD'deki büyüme stratejisini desteklemesi hedefleniyor. Anlaşmanın kasım ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. FreshDirect, 2021'den beri ABD'de faaliyet gösteren Getir'in teknolojisi ve operasyonel tecrübesinden yararlanarak hizmet sunmayı amaçlıyor. Getir ise FreshDirect'in özellikle taze ürün kalitesi ve çeşitliliğinden yararlanarak hizmetini New York'taki kullanıcıları için daha cazip hale getirmek istiyor. Yirmi yılı aşkın süredir hizmet veren FreshDirect, bölgenin en iyi tarım ve gıda ürünleri üreticileri ile iş ilişkileri kurarak, faaliyet gösterdiği coğrafyada en önemli online market oyuncularından biri. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından FreshDirect marka adını koruyarak, New York'un Bronx semtindeki tesisinde faaliyet göstermeye devam edecek. FreshDirect, 2002 yılından bu yana New York'un yanı sıra New Jersey ve Connecticut olmak üzere toplam 3 eyalette hizmet veriyor.