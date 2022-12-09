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Giriş Tarihi: 9.12.2022 18:08 Son Güncelleme: 9.12.2022 18:09

Getir, Alman hızlı market teslimat şirketi Gorillas'ı satın aldı

Getir, Almanya Berlin merkezli hızlı market teslimat şirketi Gorillas'ın tamamını satın aldı.

AA
Getir, Alman hızlı market teslimat şirketi Gorillas’ı satın aldı

Getir'den yapılan açıklamada, şirketin Gorillas'ı satın alma hamlesiyle hızlı market teslimatı sektöründeki konsolidasyona öncülük ettiğinin bir kez daha altının çizildiği bildirildi.

9 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Getir'in 9 ülkede faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, şirketin bu yıl Avrupa'da hızlı market ürünleri teslimat sektörünün ilk decacornu olduğu da anımsatıldı.



"SEKTÖRE LİDERLİK ETMEYE DEVAM EDECEK"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Getir Kurucusu Nazım Salur, "Piyasalar inip çıkabilir, ama önemli olan kullanıcılarımızın hizmetimizi seviyor olması ve sunduğumuz kolaylığın herkes tarafından kabul görmesi. Hızlı market teslimatı sektörü önümüzdeki uzun yıllar boyunca istikrarlı biçimde büyümesini sürdürürken, Getir de 7 yıl önce icat ettiği bu sektöre liderlik etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Getir, Alman hızlı market teslimat şirketi Gorillas'ı satın aldı
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