Getir, Alman hızlı market teslimat şirketi Gorillas’ı satın aldı





"SEKTÖRE LİDERLİK ETMEYE DEVAM EDECEK"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Getir Kurucusu Nazım Salur, "Piyasalar inip çıkabilir, ama önemli olan kullanıcılarımızın hizmetimizi seviyor olması ve sunduğumuz kolaylığın herkes tarafından kabul görmesi. Hızlı market teslimatı sektörü önümüzdeki uzun yıllar boyunca istikrarlı biçimde büyümesini sürdürürken, Getir de 7 yıl önce icat ettiği bu sektöre liderlik etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.