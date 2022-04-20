Getirİş çalışanla işi buluşturacak

Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimatı modelini 2015'te başlatan Getir, konum bazlı canlı harita özelliğiyle iş ve çalışan arayanları bir araya getiren yeni nesil iş platformu Getirİş'i hizmetleri arasına ekledi. Getir, 2019'dan beri faaliyet gösteren iş platformu Hemeniş'in çoğunluk hisselerini satın alarak Getirİş markasını yarattı. "Yakındaki iş, Getirİş" sloganı ile yola çıkan platformun kullanıcılarına iş veya çalışan bulma süreçlerinde ve sonrasında zaman kazandırması hedefleniyor.81 ilde eş zamanlı faaliyete geçen Getirİş'i benzer servislerden ayıran en önemli özellik kullanıcıların canlı harita üzerinden iş ilanlarını, iş arayanların profilleri ve verdikleri hizmet detaylarını kolayca görebilecek olmaları. Platformda, çalışan arayan işletmeler, garsondan kuryeye, ön muhasebe elemanından satış temsilcisine istedikleri pozisyona ait çalışma bilgilerini girerek ücretsiz ilan verebiliyor. İş arayanlar da ister sundukları hizmeti ister meslekleriyle ilgili bilgileri verip, kullanıcıların kendilerine ulaşmalarını sağlayabiliyor. Özel ders öğretmeninden elektrikçiye, tezgahtardan çağrı merkezi uzmanına ve ev temizliğine kadar farklı hizmet gruplarında da iş ve çalışan arayanlar buluşuyor.Çalışan ve iş arayanlar e-posta veya telefon numaralarını paylaşmaksızın, uygulama üzerinden ücretsiz mesajlaşarak ve görüntülü görüşmeyle iletişim kurabiliyor. Başvuru sürecinde taraflar onayladığı takdirde açılan konuşma penceresi ise güvenli bir görüşme sürecine olanak sağlıyor.Getirİş'ten Sorumlu Direktör İrem Namlısoy, "İş ve çalışan arayanları güvenli bir ortamda bir araya getiren Getirİş hizmetimizi sunmaktan mutluyuz. Hemeniş'in çoğunluk hissesini satın alarak yeni bir hizmet alanına girmiş olduk. Hizmetimizde, iş arayanlar yakın çevrelerinden iş buldukları takdirde zaman kaybetmeden, tek vesaitle ya da yürüyerek işlerine gidebilecek" diye konuştu.