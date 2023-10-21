Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri GİB 2.000 uzman yardımcısı alacak! Başvuru tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 21.10.2023 10:10 Son Güncelleme: 21.10.2023 10:12

GİB 2.000 uzman yardımcısı alacak! Başvuru tarihi belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 2.000 uzman yardımcısı alımı yapacak. Gelir İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı için başvuru tarihlerini ve şartları da açıkladı.

GİB 2.000 uzman yardımcısı alacak! Başvuru tarihi belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek gelir uzman yardımcılığı için sınav başvuru şartları açıklandı.

Adayların 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. KPSS A Grubu P48 türünden en az 65 ve üzeri puan almış olmak şartlar arasında bulunuyor.

Başvurular 21 Kasım Salı günü başlayacak, 30 Kasım Perşembe günü sona erecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık Cumartesi günü saat 10'da Ankara'da yapılacak. Sınava ilişkin diğer detaylara ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
GİB 2.000 uzman yardımcısı alacak! Başvuru tarihi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA