GİB’den sahte vergi borcu uyarısı geldi

SABAH'ın birçok vatandaşın mağduriyetine yol açan sahte vergi borcu mailleriyle ilgili haberinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaş ve mükellefleri uyardı. Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı ulusal medya organlarında yer alan haberlerle başkanlığa yapılan başvuru ve şikâyetlerden, vatandaşlara ve mükelleflere başkanlık adına sahte e-posta gönderilerek, vergi borçlarının olduğunun ve ödemeleri için başkanlığın Dijital Vergi Dairesi'nin internet sayfasının (https://dijital. gib.gov.tr) kopyalanarak oluşturulan sahte bir siteye yönlendirilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun anlaşıldığı bildirildi. Bu şekilde gönderilen e-postalarla mükelleflerin sahte internet adreslerine yönlendirildikleri ve kredi kartı ile şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada bu tür e-postalara itibar etmemeleri gerektiği belirtildi. Açıklamada, mükelleflerin bu tür sahte e-posta ve internet siteleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için işlemlerin ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https:// dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılmasının önemine işaret edildi. Açıklamada, böyle bir e-posta alan mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayarak bilgi alabilecekleri kaydedildi.