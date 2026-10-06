Gıda denetimlerinde 218,2 milyon lira ceza! Bakan Yumaklı açıkladı: 29 işletme için suç duyurusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğine yönelik denetimlere ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, 1-30 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde 117 bin 360 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 218,2 milyon lira idari para cezası uygulandığını belirten Yumaklı, 29 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

117 BİN 360 GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Tarladan sofraya her aşamada milletimizin sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşması en temel önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, eylül ayı boyunca gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarına ilişkin olarak, "Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 218.2 milyon TL idari para cezası uygularken, 29 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Bakan Yumaklı, kurallara uyan işletmelere ilişkin de "Kurallara harfiyen uyan esnafımızı, işletmelerimizi baş tacı ederken; soframızın bereketine ve insanımızın sağlığına kastedenlere göz açtırmamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör