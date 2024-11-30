Gıda etiketlerine vegan ayarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi için gıdaların etiketinde, tanıtımında kullanılan ifadelere yönelik güncellemeleri sürdürüyor. Daha önce muzlu, çilekli süt, bitkisel margarin gibi ürünlerin ambalajları mercek altına alınmış, tüketiciyi yanıltacak ifade ve görseller yasaklanmıştı. Şimdi de "vegan-vejetaryen" ifadelerinin kullanımına standart geliyor.Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda yapılan güncellemeye göre, vejetaryen, vegan beslenme biçimi "yetişkin bireylerin hür iradesiyle karar vermesi gereken bir husus olduğu için" bu gıdaların reklamı, sunumu, tanıtımı ve piyasaya arzı, hayvansal kökenli gıdaların ikamesi algısı yaratılarak özendirici şekilde olmayacak.Süt ve süt bileşenleri kullanılmadan tamamen bitkisel bileşenlerden oluşan vegan beslenme amaçlı ürünler, markasında, adında veya görselinde peynir algısı oluşturmayacak şekilde üretilebilecek.Etiketlerde, "et tadında, tavuk lezzetinde, balık lezzetinde, tereyağı tadında" gibi ifadeler kullanılmayacak. Soya, yulaf, badem, fındık ve benzeri kullanılarak üretilen içeceklerde süt ifadesi kullanılmayacak. Bu gıdaların adlandırılmasında "süt" yerine "içecek" ifadesi kullanılacak. Bu içeceklerde "süt ve süt ürünü içermez" ifadesi kullanılmayacak ancak "laktoz içermez" ifadesi kullanılabilecek.Toplu tüketim yerlerinde sunulan vejetaryen ve vegan tüketicilere yönelik gıdalar için "vejetaryenler/ veganlar için uygundur" beyanlar ve görseller menülerde, broşürlerde kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde yer alacak.