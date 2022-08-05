Gıda fiyatı artışına AOÇ ‘dur’ diyecek

GIDA fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için Atatürk Orman Çiftliği de (AOÇ) devreye girdi. AOÇ, Türkiye genelindeki satış noktalarını artırma kararı aldı. Böylece vatandaş, piyasadan daha makul fiyata daha sağlıklı ve katkısız AOÇ ürünlerine ulaşabilecek. AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım, "AOÇ'nin, yurt genelinde yaygınlaştırılması amacıyla bal ve dondurma ürünlerinin de 2021 yılı içinde ülke genelinde faaliyet gösteren 2 ulusal zincir marketle anlaşma yapılarak ürünlerin satışına başlanmıştır. Müdürlük, bayiliğin yanı sıra özellikle daha fazla tüketiciye ulaşmak için ülkemiz genelinde satış noktalarının artırılması çalışmalarına başlanılmıştır" dedi.