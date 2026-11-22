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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) gıdaların raf ömrünün uzatılması ve gıda kayıplarının azaltılması amacıyla doğal biyoaktif bileşenler içeren biyobozunur nanolif kaplama geliştirildi. Çapı bir mikron veya daha küçük olan nanoliflere yeşil çay ekstraktı, kurkumin (zerdeçala sarı rengini veren doğal antioksidan), nisin (gıda endüstrisinde doğal koruyucu olarak kullanılan antibakteriyel peptit) ve antimikrobiyal özellik taşıyan doğal maddeler eklendi. Gıdaların yüzeyine uygulanan kaplamaların renk ve koku kaybını önlediği ve ürünlerin raf ömrünü uzattığı belirlendi. Çalışma, 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) bilim dünyasına da tanıtıldı.