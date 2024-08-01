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Giriş Tarihi: 1.8.2024 10:31 Son Güncelleme: 1.8.2024 10:33

Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, gıda kontrol laboratuvarları ile gerçek ve tüzel kişilere ait kurulan veya kurulacak özel gıda kontrol laboratuvarlarının çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi.

AA
Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Bakanlıkça hazırlanan "Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık gıda kontrol laboratuvarlarının kullandığı Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi (GKLS) gibi kayıt sistemleri, özel gıda kontrol laboratuvarlarınca da kullanılabilecek.

Özel gıda kontrol laboratuvarın çalışma alanları tek iş yeri açma ve çalışma ruhsatı dahilinde olabilecek. Bir ilde yetki verilecek özel gıda kontrol laboratuvar sayısı Bakanlıkça sınırlandırılabilecek.

Bu laboratuvarlar, özel istek analizlerinde, Bakanlıkça belirlenen ücretlerden daha düşük bir fiyattan analiz hizmeti veremeyecek.

Öte yandan fiziksel analiz birimi kurulmasının gerekmediği durumlara ilişkin de düzenleme yapıldı, laboratuvarın teknik hizmet bölümünde çalışmayacak personelin istihdamına ilişkin istisnai hükümlere açıklık getirildi.

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Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
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