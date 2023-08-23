Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı
Giriş Tarihi: 23.8.2023 15:11

Gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yayımlanan yönetmelikle, gıda ve takviye edici gıdalarda kullanılabilecek sağlık beyanları ve beyan koşullarına uyum için tanımlanan geçiş süreci 3 aydan bir yıla çıkarıldı.

AA
Gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) tarafından hazırlanan "Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, 20 Nisan 2023'te yayımlanan "32169" sayılı yönetmelikteki "sağlık beyanlarının kullanımı"na ilişkin maddeye, "Ürünlerde ilgili kılavuz eklerinde yer almayan sağlık beyanları kullanılamaz" ibaresi eklendi.

Öte yandan, aynı yönetmelikle gıda ve takviye edici gıdalarda kullanılabilecek sağlık beyanları ve beyan koşullarına uyuma ilişkin daha önceki yönetmelikte tanımlanan 3 aylık geçiş izni, sektörün talebine istinaden 9 ay uzatılarak bir yıla çıkarıldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA