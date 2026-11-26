Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimlerinde alınan numuneler, Gıda Kontrol Laboratuvar müdürlüklerinde incelenerek ürünlerin insan sağlığına uygunluğu tespit ediliyor. Ülke genelindeki 41 laboratuvarda yapılan analizler sonucunda uygunsuz olduğu belirlenen gıdalar piyasadan toplatılırken, ilgili işletmelere mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanıyor. 41 laboratuvar arasında bulunan Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda ise bu yıl şu ana kadar yaklaşık 25 bin numune üzerinde yaklaşık 2 milyon analiz gerçekleştirildi.

Öte yandan, gıda denetimleri sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar, Bakanlığın internet sitesindeki 'Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nden kamuoyuyla paylaşıyor. 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi kapsamında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaları üreten ya da satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numaraları ilan ediliyor.