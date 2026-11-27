Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa'daki destinasyonları kapsayan indirimli uçak bileti kampanyasını duyurdu. Gidiş-dönüş biletlerin 119 dolardan başladığı kampanya, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 1 Aralık 2026 tarihine kadar satın alması gerekiyor. İndirimli biletlerle 5 Ocak-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.