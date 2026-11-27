Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa'daki destinasyonları kapsayan indirimli uçak bileti kampanyasını duyurdu. Gidiş-dönüş biletlerin 119 dolardan başladığı kampanya, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak.
THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 1 Aralık 2026 tarihine kadar satın alması gerekiyor. İndirimli biletlerle 5 Ocak-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.
AVRUPA ÜLKELERİNE İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI
Kampanya kapsamında en uygun fiyatlı uçuş Priştine'ye düzenleniyor. Gidiş-dönüş biletler Priştine'ye 119 dolardan, Tiran, Üsküp ve Saraybosna'ya ise 129 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Diğer destinasyonlarda başlangıç fiyatları şöyle:
|
Destinasyon
|
Gidiş-dönüş başlangıç fiyatı
|
Priştine
|
119 dolar
|
Tiran, Üsküp, Saraybosna
|
129 dolar
|
Tivat, Podgorica
|
139 dolar
|
Atina, Selanik
|
149 dolar
|
Ljubljana, Zagreb
|
189 dolar
|
Dubrovnik, Belgrad, Malta
|
199 dolar
|
Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo
|
199 dolar
|
Sevilla, Milano, Roma, Venedik, Bologna
|
209 dolar
|
Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya
|
219 dolar
|
Bilbao, Lyon, Marsilya, Toulouse, Bordo
|
219 dolar
|
Paris, Nice
|
229 dolar
|
Lizbon, Porto
|
249 dolar
BİLET ALMAK İÇİN SON TARİH 1 ARALIK
THY'nin kampanyası kapsamında sunulan fiyatlar şirketin resmi internet sitesinde geçerli olacak. Bilet satış ofisleri ve acentelerde fiyatların farklılık gösterebileceği bildirildi.
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini 1 Aralık'a kadar THY'nin resmi internet sitesi üzerinden satın alabilecek. Kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgilere şirketin internet sitesi, çağrı merkezi ve satış ofislerinden ulaşılabilecek.