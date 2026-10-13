Gizli belge paylaşanlar mercek altında

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin gizli belgelerin sosyal medya ve dijital platformlarda paylaşılması üzerine düğmeye bastı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurumlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği bildirildi. Açıklamada, soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli bazı belgelerin sosyal medya platformları ile dijital mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu paylaşımların, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında değerlendirileceği vurgulandı. Başsavcılık, gizli belgeleri paylaşarak soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal ettiği değerlendirilen kişiler hakkında resen adli soruşturma işlemlerine başlandığını duyurdu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör