Global Yatırım, Bahamalar’a 300 milyon dolarlık imza attı

Dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonu olan Karayipler'e Türk yatırımları damga vurdu. Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding'in (GPH) portföyünde bulunan Bahamalar'daki Nassau Kruvaziyer Limanı'nda yenileme çalışmaları tamamlandı. Enka İnşaat'ın yenileme çalışmalarını yürüttüğü dünyanın en büyük transit limanı Nassau Kruvaziyer Limanı'nda 350 Türk işçi çalışırken, yenileme çalışmaları için ihtiyaç duyulan malzemeler de Türkiye'den götürüldü. 300 milyon dolarlık yatırım ile yenilenen liman, aynı anda 6 yolcu gemisini ağırlayabilecek. Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, "Yenileme çalışmalarının ardından limanın günlük yolcu ağırlama kapasitesi 30 bin kişiye çıktı. Bu da 2023 yılı için sadece Nassau Kruvaziyer Limanı'nda yaklaşık 4.5 milyon yolcu ağırlamamızı sağlayacak" dedi. Global Ports Holding'in 14 ülkede 27 liman işlettiğine dikkat çeken Mehmet Kutman, şunları anlattı: "Nassau, dünyanın en işlek transit limanıdır. Bahamalar Hükümeti ve kilit paydaşlarla ortaklığımız sayesinde, Global Ports Holding ve Nassau Yolcu Limanı ekipleri birinci sınıf bir destinasyon yarattı. Buranın Karayipler'deki lider kruvaziyer limanı olmasını sağlayacağız."