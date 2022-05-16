Göcek’e 750 milyon TL’lik lüks proje

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek'in ilk markalı lüks konut projesi Nidapark Göcek'i hayata geçiriyor. 750 milyon TL yatırım değerine sahip proje, toplam 22 bin 146 metrekare alan üzerinde yer alacak. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Projemiz tamamlandığında ev sahiplerine Göcek'te daha önce düşünülmemiş konforu ve hayatı sunacağız. Ev sahipleri için her ayrıntının özenle tasarlandığı projemizde yazları havuz ve teraslarında, kışları da yerden ısıtmalı odaları ve şömineli iç avlusunda sevdiklerinizle, dört mevsimi Tahincioğlu kalitesi ile doyasıya yaşayabileceksiniz" dedi. 32 villalık butik projede, 4+1 ve 3+1 farklı villa seçenekleri bulunuyor. Teslimlerin 24 ay sonra gerçekleştirileceği projede yer alan villaların metrekare büyüklükleri ise 238 ila 440 metrekare arasında değişiyor. İstanbul dışındaki lüks konut projelerine Bodrum'da devam edecek olan Tahincioğlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde proje geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Özcan Tahincioğlu, "Urla ve Çeşme'yi yakından takip ediyoruz" diye konuştu. İstanbul'daki projelerine ise Ataşehir'de devam edeceğini belirten Tahincioğlu "Ataşehir'deki projemizin geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz, 2022 yılı içinde satış ve inşaatına başlamayı planlıyoruz" dedi.Projede günlük yaşamın tüm konforunu düşündüklerini söyleyen Doğa Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak ise "Pandemi sonrası değişen ihtiyaçlara ve alışkanlıklara uygun ferah, fonksiyonel ve kullanışlı yaşam alanları yaratmayı hedefliyoruz. Nidapark Göcek, çam ağaçları arasında bol oksijenli havası ile her gün daha zinde ve mutlu uyanacağınız bir hayat vaat ediyor" diye konuştu.2021'i, 3.8 milyar TL ciro ile kapattıklarını söyleyen Tahincioğlu, "Açıklanan 0.99 vade farklı ödeme planının, ev sahibi olmak isteyenler için çok cazip bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Biz de aynı vade farkı ile ödeme kolaylığını, diğer tüm projelerimizde olduğu gibi, yeni projemiz Nidapark Göcek'te de uyguluyoruz" dedi.