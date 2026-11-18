Dünyanın önde gelen premium çikolata markalarından GODIVA, 100. yılını İstanbul'da sanat ve çikolata ustalığını buluşturan özel bir etkinlikle kutladı. Markanın Belçika'dan günümüze uzanan mirasının öne çıktığı buluşmada, Ekrem Yalçındağ'ın GODIVA için hazırladığı eser ve bu eserden ilham alan koleksiyon sergilendi.

Etkinlikte ayrıca, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla başta olmak üzere kamu, iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli yer aldı.

GODIVA'nın temelleri, çikolata ustası Pierre Draps tarafından 1926 yılında Brüksel'de atıldı. Kuşaklar boyunca aktarılan bilgi, yaratıcılık ve ayrıntılara gösterilen özen, markanın çikolata anlayışını şekillendirdi. GODIVA, bu mirası yeni ürünler ve deneyimlerle geliştirerek farklı coğrafyalardaki tüketicilere ulaştırmaya devam ediyor.

Bir asırlık mirasa sanatla yeni bir yorum

GODIVA'nın 100. yıl kutlamaları Japonya ve Amerika'da başladı. Şanghay'da 23 Eylül'de gerçekleştirilen ve Ekrem Yalçındağ iş birliğinin tanıtıldığı etkinliğin ardından kutlamalar Riyad ve İstanbul'la devam ediyor. Bu küresel yolculuk, markanın doğduğu Belçika'da tamamlanacak.

Ekrem Yalçındağ'ın GODIVA için hazırladığı "Feels Like Home" koleksiyonu, çikolatanın kokusu ve tadıyla canlanan anılardan, tanıdıklık ve aidiyet duygusundan ilham alıyor. Sanatçının tekrar, ritim ve renkten beslenen görsel dili, koleksiyonun Tablets edisyonunda kutu ve tekstil tasarımlarının yanı sıra özel çikolata kalıplarına da taşınıyor. Böylece eser, çikolatanın biçiminde ve yüzeyinde de karşılık buluyor.

Koleksiyonun Carrés edisyonunda ise Yalçındağ'ın Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'ndaki 2014 tarihli "Impressions" adlı eseri yeniden hayat buluyor. İki edisyon, sanat ile çikolatayı görme, dokunma ve tatma duyuları üzerinden bir araya getiriyor.

Murat Ülker: "GODIVA'nın 100. Yılını dünyanın dört bir yanında kutluyoruz."

Murat Ülker, GODIVA'nın yüzyıllık yolculuğuna yönelik şunları söyledi:

"Yüz yıllık geçmişiyle dünyanın en saygın çikolata markalarından biri olan GODIVA'nın Yıldız Holding bünyesinde bulunması bizim için büyük bir iftihar vesilesidir.

2008 yılında tamamladığımız satın alma, küresel büyüme yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktası oldu. Bu kararı alırken kendi işimizde en iyiler arasında yer alma hedefimiz vardı. Ancak köklü bir markayı satın almak, insanların yıllardır değer verdiği bir mirasın sorumluluğunu da üstlenmek demekti.

Biz de GODIVA'nın Belçika çikolata ustalığını, kalitesini ve kendine özgü dünyasını korurken daha fazla insanın bu markayla tanışmasını istedik. Kalitesinden ve değerinden ödün vermeden daha ulaşılabilir hale getirmeye odaklandık. Biz buna lüksün demokratikleştirilmesi diyoruz.

GODIVA'nın 100. yılını farklı ülkelerde kutluyoruz. Japonya ve Amerika'da başlayan kutlamalarımız Şanghay'a uzandı. Riyad ve İstanbul'la devam eden bu yolculuğun son durağı ise GODIVA'nın doğduğu Belçika olacak.

Düşünün, yüz yıl önce Brüksel'de başlayan GODIVA hikayesi bugün dünyanın dört bir yanında kutlanıyor ve doğduğu topraklara geri dönüyor. Bence markanın nasıl küresel bir başarıya ulaştığını bundan daha güzel anlatan bir şey olamaz.

Ekrem Yalçındağ ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu yüz yıllık hikayenin çok güzel bir parçası. Sanatın yalnızca kutularda değil, tekstilde ve çikolatanın kendisinde de hayat bulması çok kıymetli. Çikolatayı tadıyorsunuz, o anı yaşıyorsunuz ama geriye saklayabileceğiniz bir sanat eseri de kalıyor. Belki yıllar sonra bu eser, GODIVA'nın 100. yılını kutladığımız günleri bir başka nesle hatırlatacak. Ne güzel değil mi?

Biz de GODIVA'nın hikayesinin daha nice nesiller boyunca devam etmesini istiyoruz. Nice yüzyıllara GODIVA!"

Özgür Kölükfakı: "GODIVA'nın temel değerleri yüz yıldır aynı"

pladis TURCAMENA Başkanı Özgür Kölükfakı, GODIVA'nın yüz yıllık marka mirasını şöyle anlattı:

"Yüz yıl boyunca pek çok şey değişti. Ancak GODIVA'nın temel değerleri aynı kaldı. Kaliteye duyulan bağlılık, Belçika çikolata geleneğine duyulan saygı ve her deneyimi daha özel kılma tutkusu, her dönemde markanın yolculuğunun en güçlü rehberi oldu.

Bugün GODIVA, köklü mirasını korurken aynı zamanda çağın beklentilerine yanıt veren, yeniliğe açık ve tüketicisiyle farklı noktalarda buluşan global bir marka olarak yoluna devam ediyor. Özel günlerde hediye edilen, sevdiklerimizle paylaşılan ya da günün yoğunluğu içinde kendimize ayırdığımız kısa bir molaya eşlik eden GODIVA; hayatın içindeki pek çok değerli ana dokunuyor.

Bu güçlü mirası geleceğe taşırken, GODIVA'nın benzersiz karakterini ve kalite anlayışını korumak büyük önem taşıyor. Ürünlerden tüketici deneyimine, iletişimden iş birliklerine uzanan her alanda bu yaklaşımın rehberliğinde ilerlemeye devam ediyoruz."

Ekrem Yalçındağ: "Çikolatanın hatırlattığı duygudan yola çıktım"

Sanatçı Ekrem Yalçındağ, çalışmasının çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

"Tasarım sürecinde kendimi sürekli çikolatayı düşünürken buldum. Bu nedenle kutudan önce çikolataya nasıl biçim verebileceğime odaklandım. 'Feels Like Home', çikolatanın kokusu ve tadının bizde uyandırdığı tanıdıklık duygusundan doğdu. Ev duygusunu bazen bir insanla, bazen bir anıyla ya da tanıdık bir tatla ilişkilendiriyoruz. Bu çalışmada, kendi sanat dilimle GODIVA'nın dünyası arasında böyle bir bağ kurmak istedim."

İstanbul'daki buluşmada GODIVA Çikolata Şefleri Ilse Wilmots, Elif Yardım ve Angel R. Betancourt da markanın yüz yıllık mirasından ilham alarak hazırladıkları özel çikolataları davetlilere sundu. Şeflerin hazırladığı lezzetler, GODIVA'nın köklü çikolata ustalığını farklı yorumlarla bir araya getirdi.

GODIVA, ikinci yüzyılına adım atarken Belçika'da başlayan çikolata ustalığı geleneğini yeni lezzetler, yaratıcı iş birlikleri ve farklı deneyimlerle geleceğe taşımaya devam ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör