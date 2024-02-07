'Altın Vize' yani Golden Visa avantajları Türkiye'de de uygulanmaya başlanmasıyla en çok araştırılan konular arasına girdi. Bireylere ve ailelerine yatırım karşılığında Avrupa'da oturum izni almalarını sağlayan Altın Vize uygulaması ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu uygulama, vize kuyruğu beklemek istemeyenler ve 'ret yeme' korkusu olanlar tarafından da sıklıkla tercih oluyor. İşin uzmanı Deniz Sevgür Siourounis, AB ülkelerine seyahat kolaylığı sağlayan Golden Visa'nın şartlarını açıkladı. Peki, Golden Visa nedir, avantajları nelerdir?

GOLDEN VİSA ŞARTLARI

Atina'da avukat eşi Nikolaos Siourounis ile birlikte bir emlak ofisi ve hukuk firması işleten Deniz Sevgür Siourounis, Golden Visa'nın şartlarını açıkladı.

Deniz Sevgür Siourounis, Golden Visa (Altın Vize) avantajları ve şartları hakkında şunları kaydetti:

"Golden Visa, Avrupa'da size ve ailenize sınırsız oturum izni sağlar ve tüm 26 Schengen ülkesini vizesiz ziyaret edebilirsiniz. Avrupa'daki Golden Visa programları arasında Yunanistan, en düşük yatırım eşiğine sahip. Programa hak kazanmak için Pire bölgesinde minimum 250 bin Euro, Atina bölgesinde minimum 500 bin Euro yatırım yapmanız gerekmektedir. Golden Visa'yı en cazip kılan ise hareket özgürlüğü. Yunanistan'dan alınan Golden Visa ile bir gün dahi ülkede yaşamanız gerekmiyor. Çocuklarınız için ülkenin eğitim olanaklarından da faydalanabilirsiniz. Diğer başka bir motivasyon da finansal açıdan döviz kira getirisidir. Artık programa uzaktan başvurmak bile mümkün."