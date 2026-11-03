Goldman Sachs, Avrupa doğal gaz fiyat tahminini yükseltti: 2027’de 74 euro beklentisi

Goldman Sachs, Avrupa doğal gaz piyasasına ilişkin 2027 yılı fiyat beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Orta Doğu'dan LNG tedarikinde yaşanan aksaklıkların sürmesi ve kış mevsiminde sıcaklıkların nasıl seyredeceğine yönelik belirsizlikler, bankanın fiyat tahminlerini önemli ölçüde artırmasında etkili oldu.

Bankanın yeni projeksiyonuna göre, Avrupa'nın gösterge doğal gaz fiyatı olan TTF'nin 2027 yılının ilk çeyreğinde megavatsaat başına 74 euro seviyesine yükselmesi bekleniyor. Daha önce 44 euro olarak açıklanan bu tahmin, 30 euroluk artış gösterdi. Goldman Sachs, 2027 yılının tamamına ilişkin ortalama fiyat beklentisini de 32 eurodan 51 euroya çıkardı.

LNG ARZINDAKİ KESİNTİLERİN SÜRME İHTİMALİ YÜZDE 47

Goldman Sachs'ın değerlendirmesinde, Orta Doğu'dan LNG sevkiyatlarının uzun süre düşük seviyelerde kalması ve kış sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında gerçekleşmesi ihtimali öne çıktı. Banka, bu iki gelişmenin bir arada yaşanabileceği senaryoya piyasalarda yüzde 47 olasılık verildiğini hesapladı.

Ekim ayında LNG sevkiyatları beklentilerin üzerinde bir performans sergilese de Basra Körfezi kaynaklı ihracatın savaş öncesi seviyelerin yalnızca yüzde 33'üne ulaşabildiği belirtildi. Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen LNG taşımacılığındaki toparlanmanın ise petrol sevkiyatlarına kıyasla oldukça yavaş ilerlediği vurgulandı.

AVRUPA'DA SOĞUK KIŞ GAZ TALEBİNİ ARTIRABİLİR

Goldman Sachs, Kuzeybatı Avrupa'da kış sıcaklıklarının mevsim normallerinden sapmasının doğal gaz piyasasında önemli sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

Bankanın analizine göre, sıcaklıklardaki değişim bölgenin doğal gaz talebinde, toplam depolama kapasitesinin yüzde 12'sine karşılık gelen büyüklükte bir farklılık yaratabilir. Bu durum, kış döneminde arz-talep dengesinin korunmasını daha kritik hale getirebilir.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEMİ SALDIRILARI ARTTI

Deniz güvenliğine ilişkin veriler de bölgedeki risklerin devam ettiğini ortaya koydu. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda ticari gemilere yönelik saldırıların sayısının ekim ayında en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi.

Bölgedeki güvenlik sorunları ve LNG sevkiyatlarında yaşanan aksaklıklar, Avrupa'nın doğal gaz tedarik görünümünü belirsizleştiren başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Goldman Sachs'ın tahmin revizyonu da bu risklerin 2027 yılı fiyat beklentilerine yansıdığını gösteriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör