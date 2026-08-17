Goldman Sachs: Piyasaların Fed faiz artışı beklentisi fazla şahin



Goldman Sachs'a göre ABD ekonomisine ilişkin son veriler, piyasanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentilerinin fazla şahin kaldığına işaret ediyor.

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, zayıf perakende satışlar, beklentilerin altında kalan istihdam verileri ve enflasyondaki yavaşlamanın ardından Fed'in eylül toplantısında faiz artırmasının "çok düşük bir ihtimal" haline geldiğini ifade etti.

Hatzius, müşterilere gönderdiği değerlendirmede, mevcut ekonomik görünüm dikkate alındığında enflasyonun yılın geri kalanında yeniden hızlanmasından ziyade iyileşmeye devam etmesinin daha olası olduğunu belirtti.

Hatzius, "Fed'in politika faizine ilişkin piyasa fiyatlamasının hâlâ fazla şahin olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ OCAK AYINA ÖTELENİYOR

Yatırımcılar, Fed'in bir sonraki 25 baz puanlık faiz artışını artık ocak ayında gerçekleştirmesini bekliyor. Piyasalar bir hafta önce ise faiz artışının aralık ayında yapılacağını neredeyse tamamen fiyatlıyordu.

Goldman Sachs, piyasalardaki faiz artışı beklentilerinin son dönemde yumuşamasına rağmen fiyatlamaların daha da geri çekilebileceğini öngörüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör