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Haberler Ekonomi Haberleri Goldman Sachs: Piyasaların Fed faiz artışı beklentisi fazla şahin
Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:00

Goldman Sachs: Piyasaların Fed faiz artışı beklentisi fazla şahin

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, ABD’de enflasyonun yavaşlaması ve ekonomik verilerin zayıflaması nedeniyle Fed’in eylülde faiz artırma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirterek, piyasalardaki faiz artışı fiyatlamasının hâlâ fazla agresif olduğunu söyledi.

Goldman Sachs: Piyasaların Fed faiz artışı beklentisi fazla şahin
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Goldman Sachs'a göre ABD ekonomisine ilişkin son veriler, piyasanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentilerinin fazla şahin kaldığına işaret ediyor.

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, zayıf perakende satışlar, beklentilerin altında kalan istihdam verileri ve enflasyondaki yavaşlamanın ardından Fed'in eylül toplantısında faiz artırmasının "çok düşük bir ihtimal" haline geldiğini ifade etti.

Hatzius, müşterilere gönderdiği değerlendirmede, mevcut ekonomik görünüm dikkate alındığında enflasyonun yılın geri kalanında yeniden hızlanmasından ziyade iyileşmeye devam etmesinin daha olası olduğunu belirtti.

Hatzius, "Fed'in politika faizine ilişkin piyasa fiyatlamasının hâlâ fazla şahin olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ OCAK AYINA ÖTELENİYOR

Yatırımcılar, Fed'in bir sonraki 25 baz puanlık faiz artışını artık ocak ayında gerçekleştirmesini bekliyor. Piyasalar bir hafta önce ise faiz artışının aralık ayında yapılacağını neredeyse tamamen fiyatlıyordu.

Goldman Sachs, piyasalardaki faiz artışı beklentilerinin son dönemde yumuşamasına rağmen fiyatlamaların daha da geri çekilebileceğini öngörüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#GOLDMAN SACHS #ABD MERKEZ BANKASI #ABD #FED #FAİZ

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Goldman Sachs: Piyasaların Fed faiz artışı beklentisi fazla şahin
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