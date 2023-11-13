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Giriş Tarihi: 13.11.2023 12:05 Son Güncelleme: 13.11.2023 12:07

Goldman Sachs: TCMB gelecek yılın 3. çeyreğinde faiz indirebilir

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimine ilişkin beklentisini açıkladı. Yapılan tahminlere göre TCMB'nin gelecek yılın 3. çeyreğinde faiz indirimlerine başlaması bekleniyor.

Goldman Sachs: TCMB gelecek yılın 3. çeyreğinde faiz indirebilir

Goldman Sachs 2024 görünüm raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ilişkin tahminlerini paylaştı.

Raporda TCMB'nin bu yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve politika faizinin yüzde 40'a kadar yükseleceği öngörüldü.

Banka 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayacağı, yıl sonunda faizin yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileyeceği tahminine yer verdi. Yıl sonunda enflasyonun da yüzde 35'e gerileyeceği öngörüldü.

TCMB son toplantısında politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltmiş ve faiz artırım döngüsünün süreceği mesajını vermişti.

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Goldman Sachs: TCMB gelecek yılın 3. çeyreğinde faiz indirebilir
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