Gong Altın Sertifikası için çaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün ihraççısı olduğu her biri 0.995 saflıkta 0.01 gram altına karşılık gelen Darphane Altın Sertifikaları, ALTIN.S1 işlem koduyla Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başladı. Sertifika için 10.44 TL baz fiyat belirlendi.Sertifikanın işlem görmeye başlaması için düzenlenen törene Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Uğur Boğday, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve Darphane çalışanları katıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman törende yaptığı konuşmada altının, çok önemli bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekerek, "Bununla beraber altın çoğunlukla kökeni ithal bir yatırım aracı noktasındadır. Bu nedenle amacımız büyük ilgi gören bu yatırım aracını mümkün olduğu kadar menkulleştirerek, ekonomiye katkısını daha yüksek hale getirmektir" dedi.Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin de, Darphane Altın Sertifikası'na ilişkin olarak, şunları kaydetti: "İlk etapta 5 ton olmak üzere, 995 saflıkta, 500 milyon adet sertifikayı Borsa İstanbul da yatırımcıların işlem yapabilmeleri için arz ediyoruz. Yatırımcılar, Borsa İstanbul da oluşan emtia pazarında sahip oldukları altının alım satımını yapabileceği gibi istedikleri zaman da sahip oldukları sertifikaları fiziki altına dönüştürüp Darphane'den alabilecekler." Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise "Yatırımcılarımız, pay piyasasında hisse senedini alıp sattıkları gibi, altın sertifikasını da alıp satabilecekler" dedi.