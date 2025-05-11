Google’a veri ihlali nedeniyle 1.3 milyar dolarlık ceza!

Teksas Başsavcılığı tarafından Google'a yönelik kullanıcı verilerini yasa dışı olarak topladığı iddialarıyla açılan davalar sonuçlandı. Dev şirket açılan 2 dava sonucunda 1, 375 milyar dolar ödeyecek.

EN YÜKSEK MEBLAĞLI ANLAŞMA

Konuya ilişkin açıklamada Teksas'ın 2022 yılında Google'a karşı "coğrafi konum, gizli aramalar ve biyometrik verilerle ilgili olarak kullanıcıların özel verilerini hukuka aykırı bir şekilde izlediği ve topladığı" gerekçesiyle iki dava açtığı ifade edildi. 1, 375 milyar dolarlık ceza ise şu ana kadar bir eyaletin benzer veri gizlilik ihlali iddiaları için Google ile vardığı en yüksek meblağlı anlaşma olarak kaydedildi.

GOOGLE: GERİDE BIRAKTIK

Google sözcüsü Jose Castaneda ise "Bu, uzun zaman önce değiştirdiğimiz ürün politikalarıyla ilgili bir dizi eski iddiayı çözüyor. Bunları geride bırakmaktan mutluluk duyuyoruz ve hizmetlerimize sağlam gizlilik kontrolleri eklemeye devam edeceğiz" dedi.