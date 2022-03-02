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Giriş Tarihi: 3.3.2022

Gözde Tech’ten girişimciye destek

Gözde Tech’ten girişimciye destek
YILDIZ Holding şirketlerinden Gözde Girişim, Gözde Tech Ventures Teknoloji A.Ş. adında yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu. Yönetim kurulu başkanlığını Yahya Ülker'in üstleneceği yeni şirket, ağırlıklı olarak SaaS (Software as a Service-hizmet olarak yazılım), oyun, finans teknolojileri, blokzincir, yapay zekâ, mobilite, pazarlama teknolojileri ve e-ticaret'e odaklanacak. Gözde Tech Ventures, 2 yıl içinde 20 milyon dolar yatırım büyüklüğüne ulaşarak ilk etapta 10 girişime yatırım yapmayı planlıyor. Yahya Ülker, "Yeni kurduğumuz şirketimizin esas amacı sermayeye ihtiyaç duyan yeni girişimleri destekleyerek onlarla birlikte büyümek ve dünya çapında bu konuda öncülük yapan girişimleri desteklemek" dedi.
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Gözde Tech’ten girişimciye destek
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