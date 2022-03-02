Gözde Tech’ten girişimciye destek

YILDIZ Holding
şirketlerinden Gözde Girişim
, Gözde Tech Ventures
Teknoloji A.Ş. adında yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu. Yönetim kurulu başkanlığını Yahya Ülker
'in üstleneceği yeni şirket, ağırlıklı olarak SaaS (Software as a Service-hizmet olarak yazılım), oyun, finans teknolojileri, blokzincir, yapay zekâ, mobilite, pazarlama teknolojileri ve e-ticaret'e odaklanacak. Gözde Tech Ventures, 2 yıl içinde 20 milyon dolar yatırım büyüklüğüne ulaşarak ilk etapta 10 girişime yatırım yapmayı planlıyor. Yahya Ülker, "Yeni kurduğumuz şirketimizin esas amacı sermayeye ihtiyaç duyan yeni girişimleri destekleyerek onlarla birlikte büyümek ve dünya çapında bu konuda öncülük yapan girişimleri desteklemek" dedi.