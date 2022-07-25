GRAM ALTIN CANLI: 25 Temmuz 2022 Bugün gram altın ne kadar oldu, kaç TL; düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları anlık olarak takip edilirken en çok yatırım amaçlı tercih edilen ise gram altın oluyor. Bu nedenle gram altın fiyatları canlı rakamlar önem kazanırken alış satış verileri günlük grafiğe göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki; 25 Temmuz 2022 Bugün gram altın ne kadar oldu, kaç TL; düştü mü yükseldi mi? İşte gram altın fiyatları canlı rakamlar!