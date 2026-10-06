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Giriş Tarihi: 6.10.2026 16:48

Gram altın vatandaşı küstürdü! Yatırımcı alımı bıraktı, yeni dip bekleniyor

Gram altının 6 bin 550 liraya gerilemesiyle piyasada yeni alımlar yavaşladı. Kuyumcular yüksek seviyelerden altın alanların satıştan kaçındığını, fiyatların daha da düşmesini bekleyen yatırımcıların ise alım için beklediğini söyledi.

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İHA Ekonomi
Gram altın vatandaşı küstürdü! Yatırımcı alımı bıraktı, yeni dip bekleniyor
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Altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme, vatandaşın ve yatırımcının piyasaya ilgisini etkiledi. Gram altın kuyumcu ekranlarında 6 bin 550 lira seviyesine gerilerken, fiyatların daha da düşebileceği beklentisiyle bazı yatırımcıların yeni alımlarını ertelediği belirtildi.

ALTINDA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz adımları ve küresel enflasyon baskısıyla dalgalanan altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya düşüşle başlayan ve kar satışlarının etkisiyle geri çekilen gram altın, kuyumcu ekranlarında 6 bin 550 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Kuyumcu Nasir Amcalar, altındaki düşüşte Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkili olduğunu belirtti.

Amcalar, "Bu düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler etkili oldu. Önümüzdeki süreçte Fed'in faiz indirimi yapma ihtimalinin biraz daha yükselmesi, altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından enflasyon baskısı da oluştu. ABD'de enflasyonun son yılların en yüksek seviyelerine çıktığını söyleyebiliriz. Bu nedenle ABD geçtiğimiz ay bir faiz artırımına gitti ve önümüzdeki süreçte bir kez daha faiz artırması bekleniyor. Bu beklenti de altına satış yönünde bir talep oluşturuyor." dedi.

Altının haftaya yükselişle başladığını ancak gün içinde satış baskısının etkili olduğunu belirten Amcalar, gram altının geçtiğimiz hafta 6 bin 580 lira seviyesinde bulunduğunu, haftaya ise 6 bin 600 liranın üzerinde başladığını söyledi.

Amcalar, öğleden sonra gelen kar satışlarının ardından gram altının 6 bin 550 lira seviyesine gerilediğini ifade etti.

YÜKSEK FİYATTAN ALANLAR SATIŞTAN KAÇINIYOR

Altındaki düşüşün vatandaş ve yatırımcı tarafında ilgiyi azalttığını belirten Amcalar, özellikle 7 bin 500-8 bin lira seviyelerinden alım yapanların mevcut fiyatlarda satış yapmak istemediğini söyledi.

Amcalar, "Bu düşüşün hem vatandaşı hem de yatırımcıyı altından uzaklaştırdığını söyleyebiliriz. Çünkü altının 7 bin 500-8 bin lira seviyelerinde olduğu dönemde yoğun bir talep oluştu ve çok sayıda kişi bu seviyelerden altın aldı. Bu nedenle, yüksek fiyattan altın alanlar şu anda zararda oldukları için ellerindeki altını, zorunlu bir ihtiyaçları olmadığı sürece satmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Piyasada satış yapanların daha çok acil ihtiyacı bulunan veya yatırımını başka bir alanda değerlendirmek isteyen kişilerden oluştuğunu belirten Amcalar, altını mevcut fiyatlardan düşük gören ve orta-uzun vadeli yatırım planlayanların ise alımlarını sürdürdüğünü kaydetti.

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FAİZ ARTIŞI OLURSA GRAM ALTINDA YENİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Altındaki düşüşün beklenenden daha sert olduğunu belirten Amcalar, önümüzdeki dönemde faiz artışı gerçekleşmesi halinde gram altında bir miktar daha gerileme yaşanabileceğini söyledi.

Amcalar, "Önümüzdeki süreçte bir faiz artırımı gerçekleşmesi halinde gram altında bir miktar daha düşüş yaşanabilir. Altının düşmesini bekleyen yatırımcılar da bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor." dedi.

Kuyumcu ekranlarında gram altının 6 bin 550, çeyrek altının 10 bin 500, yarım altının 21 bin ve tam altının 42 bin liradan işlem gördüğü belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Gram altın vatandaşı küstürdü! Yatırımcı alımı bıraktı, yeni dip bekleniyor
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