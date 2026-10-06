Gram altın vatandaşı küstürdü! Yatırımcı alımı bıraktı, yeni dip bekleniyor

ALTINDA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz adımları ve küresel enflasyon baskısıyla dalgalanan altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya düşüşle başlayan ve kar satışlarının etkisiyle geri çekilen gram altın, kuyumcu ekranlarında 6 bin 550 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Kuyumcu Nasir Amcalar, altındaki düşüşte Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkili olduğunu belirtti.

Amcalar, "Bu düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler etkili oldu. Önümüzdeki süreçte Fed'in faiz indirimi yapma ihtimalinin biraz daha yükselmesi, altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından enflasyon baskısı da oluştu. ABD'de enflasyonun son yılların en yüksek seviyelerine çıktığını söyleyebiliriz. Bu nedenle ABD geçtiğimiz ay bir faiz artırımına gitti ve önümüzdeki süreçte bir kez daha faiz artırması bekleniyor. Bu beklenti de altına satış yönünde bir talep oluşturuyor." dedi.

Altının haftaya yükselişle başladığını ancak gün içinde satış baskısının etkili olduğunu belirten Amcalar, gram altının geçtiğimiz hafta 6 bin 580 lira seviyesinde bulunduğunu, haftaya ise 6 bin 600 liranın üzerinde başladığını söyledi.

Amcalar, öğleden sonra gelen kar satışlarının ardından gram altının 6 bin 550 lira seviyesine gerilediğini ifade etti.