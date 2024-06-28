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Giriş Tarihi: 28.6.2024 22:34 Son Güncelleme: 28.6.2024 22:35

Gri listeden çıkış sonrası Moody's'ten açıklama: Yabancı yatırımlar artacak

Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasının yankıları sürüyor. Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, gri liste kararına ilişkin, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." açıklamasını yaptı.

AA
Gri listeden çıkış sonrası Moody’s’ten açıklama: Yabancı yatırımlar artacak

Moody's, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasına ilişkin paylaştığı notta, Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Daoud'un değerlendirmelerine yer verdi.

Daoud, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının hükümet ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelelerini güçlendirmede kaydettikleri önemli ilerlemenin göstergesi olduğunu belirtti.

"YABANCI YATIRIMLAR GÜÇLENECEK"

Daoud, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ

Türkiye, FATF'nin 23-28 Haziran'da Singapur'un dönem başkanlığında yapılan Genel Kurul sonrası FATF gri listesinden çıkarıldı.

Genel Kurul, stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CFT) konusunda daha önceki değerlendirmeler sırasında tespit edilen eksikliklerini gidererek listeden çıkarılan iki ülke olan Türkiye ve Jamaika'yı tebrik etti.

FATF Genel Kurulu, Türkiye ve Jamaika'nın artık FATF'nin artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi.

Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.

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Gri listeden çıkış sonrası Moody's'ten açıklama: Yabancı yatırımlar artacak
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