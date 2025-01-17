GSS borçluları için sağlık hizmeti kararı: Yıl sonuna kadar yararlanabilecekler

GSS borçluları devlet ve üniversite hastanelerinin sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabilecek. Konuyla ilgili karar ı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

GSS BORÇLULARI İÇİN YENİ KARAR

Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla GSS prim borcu bulunanların devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık yardımı alabilecekler. Bakanlar Kurulu kararından muaf tutulmalarına ilişkin süre sınırı 31 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine uzatıldı.