GSS prim borçlarına yeni düzenleme: 1 milyondan fazla kişiyi kapsayacak

GSS PRİMİNİ KİMLER ÖDEMEK ZORUNDA?

Genel Sağlık Sigortası uygulaması 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sosyal güvencesi bulunmayan ve sigortalı bir işte çalışmayan kişiler, mevzuat kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılabiliyor.

Gelir durumuna göre yapılan değerlendirmede, prim ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen kişilerin GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Prim ödeme gücü bulunan kişiler ise belirlenen tutar üzerinden ödeme yapmakla yükümlü oluyor.

Paylaşılan bilgilere göre, bu yıl GSS kapsamında ödenmesi gereken aylık prim tutarı 1.981 lira olarak belirtiliyor.