GSS prim borçlarına yeni düzenleme: 1 milyondan fazla kişiyi kapsayacak

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarıyla ilgili yeni bir düzenleme için hazırlık yapılıyor. AK Parti tarafından yürütülen çalışmanın, 10 yılı aşkın süredir tahsil edilemeyen GSS prim borçlarını kapsaması öngörülüyor.
Düzenleme kapsamında, 2017 yılına ait GSS prim borcu bulunan 1 milyondan fazla kişinin borcunun silinmesi planlanıyor. Daha önce de 10 yıllık süreyi dolduran 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin prim borçları silinmişti.
Yeni çalışmayla vatandaşların kamuya olan borçlarının azaltılması ve ekonomik yüklerinin hafifletilmesi amaçlanıyor.
GSS DÜZENLEMESİNİN YILBAŞINDAN ÖNCE YASALAŞMASI BEKLENİYOR
GSS prim borçlarına ilişkin düzenlemenin yılbaşından önce yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Öte yandan, prim borcu bulunan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasına yönelik mevcut sürenin 31 Aralık'ta sona erecek olması da düzenlemeyi gündeme taşıyor.
Çalışmanın yasalaşmasıyla birlikte hem borçların silinmesi hem de sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.
GSS PRİMİNİ KİMLER ÖDEMEK ZORUNDA?
Genel Sağlık Sigortası uygulaması 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sosyal güvencesi bulunmayan ve sigortalı bir işte çalışmayan kişiler, mevzuat kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılabiliyor.
Gelir durumuna göre yapılan değerlendirmede, prim ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen kişilerin GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Prim ödeme gücü bulunan kişiler ise belirlenen tutar üzerinden ödeme yapmakla yükümlü oluyor.
Paylaşılan bilgilere göre, bu yıl GSS kapsamında ödenmesi gereken aylık prim tutarı 1.981 lira olarak belirtiliyor.
GSS BORÇ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?
Hazırlanan düzenlemenin, 2017 yılına ait GSS prim borçları bulunan 1 milyondan fazla kişiyi kapsaması bekleniyor. Ancak düzenlemenin kesin kapsamı ve uygulama koşulları, yasal sürecin tamamlanmasıyla netleşecek.
GSS prim borcu bulunan vatandaşların, düzenlemenin yasalaşmasına ilişkin resmi açıklamaları ve yürürlüğe girecek mevzuatı takip etmesi önem taşıyor.