Gübretaş’tan yüzde 20 indirim

Döviz kurundaki gerilemeden dolayı birçok sektörde başlayan indirim furyasına GÜBRETAŞ
da destek verdi. Şirket tarafından, bitki beslemede önemli yer tutan yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu öncesi ortalama yüzde 20 indirim yapıldığı bildirildi. Açıklamada, verim ve kalite parametrelerinin artışına olumlu etki etmesi bakımından yüksek düzeyde önem taşıyan ve başta örtü altı olmak üzere tarımsal üretimin her alanında kullanılan damla sulama ve yaprak gübrelerinin, temel bitki besleme ürünleri olarak tüketildiği belirtildi. GÜBRETAŞ
Genel Müdürü İbrahim Yumaklı
, "İlkbahar sezonu öncesi damla sulama ve yaprak gübreleri ile yavaş salınımlı ürünlerde yapılan indirimin yüksek verim için katkı sağlamasını temenni ediyor, üreticilerimize yeni sezonda bereket dolu hasatlar diliyoruz" diye konuştu.