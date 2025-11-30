Güçlü ekonomi güçlü sigorta sektörüyle mümkün

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, Sabah Gazetesi'nin 40. kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sigorta sektörünün ekonomik büyümenin hem teminatı hem de itici gücü olduğunu vurguladı. Sabah Gazetesi'nin 40 yılı geride bırakırken Türkiye'nin ekonomik dönüşüm sürecine tanıklık ettiğini belirten Gülen, "İş dünyasına rehberlik eden ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunun güvenini kazanan Sabah Gazetesi, ülkemizin kalkınma yolculuğunun önemli paydaşlarından biridir. 40'ıncı kuruluş yılını içtenlikle kutluyorum" dedi.Türkiye ekonomisinin 2026 yılına doğru yeniden dengelenme sürecinde önemli bir istikrar dönemine girdiğini ifade eden Gülen, "Enflasyonun kademeli olarak gerilemesi, faiz politikasındaki normalleşme, üretim ve ihracattaki sürdürülebilir artış, turizm ve hizmet sektörlerindeki güçlü performans, ekonomik büyümenin sağlıklı bir yapıya kavuşmasını destekleyecektir" değerlendirmesinde bulundu. Gülen, finansal sistemde güvenin pekişmesi, yatırımların yeniden hız kazanması ve sermaye piyasalarındaki derinleşme adımlarıyla birlikte Türkiye'nin istikrarlı bir büyüme rotasına oturmasının beklendiğini söyledi.Sigorta sektörünün bu büyümenin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Gülen, şu ifadeleri kullandı: "Sigorta sektörü, bu büyümenin hem teminatı hem de itici gücüdür. Artan risk farkındalığı, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı yeni ürünlerle birlikte sigortacılığa olan ilgide güçlü bir artış gözlemliyoruz. Kişi başına düşen prim üretimi ve sigorta penetrasyon oranlarının yükselmesi, hem hane halkı hem de reel sektörün risk yönetimi anlayışında önemli bir dönüşümün işaretidir."Türkiye Sigorta Birliği olarak sektörün finansal derinliğini artırmak, ekonomideki rolünü güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmak için çalıştıklarını belirten Gülen, "Güçlü ekonominin en sağlam dayanaklarından biri olan sigorta sektörünü büyütmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. Sözlerini Sabah Gazetesi'ne tebrik mesajıyla noktalayan Gülen, "40 yıldır ilkeli yayıncılığını sürdüren, ekonominin nabzını tutan ve iş dünyasına yön veren Sabah Gazetesi'ni kutluyor; tüm çalışanlarına başarılarının devamını diliyorum" dedi.Türkiye sigorta sektörü geleceğe yönelik hedeflerini de belirledi. Milat olarak da 2030 yılını seçti. Türk sigorta endüstrisinin 2030 yılına kadar büyük bir dönüşüm geçireceği, ekonomiye sağlanan fon miktarının 2.4 trilyon TL'ye ulaştığı ve önümüzdeki beş yılda sektörün iki kat büyüyebileceği vurgulandı. Sektör temsilcileri, 2030 yılına kadar sigortalılık oranının yüzde 4.7 seviyesine yükselmesinin ve prim üretiminin 44.3 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. 2024 yılında sektörde 81 milyar adet veri işlendi, günlük açılan dosya sayısı 221 milyona ulaştı. Bu sayının 2025 yılı sonunda 250 milyonu bulması bekleniyor. Aynı dönemde toplam poliçe sayısı 128 milyon olarak kaydedildi. 2025 yılı sonunda ise 1.2 trilyon TL'lik prim üretimi hedefleniyor. Küresel ölçekte sigorta prim üretimi 7.2 trilyon dolar seviyesine ulaşırken, Türkiye'nin bu pastadaki payı yüzde 0.45 düzeyinde. Bu oranın düşük olmasının aynı zamanda büyük bir potansiyele işaret ettiği ifade edilerek, sektörün dijital dönüşüm, yeni ürünler ve uluslararası uygulamalarla bu payı hızla artırabileceği belirtildi.Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi-Bireysel emeklilik ve sigorta entegrasyonuyla tasarruf bilincinin artırılması.Yenilikçi Sigorta Ürünleri- Mevcut ve yeni risklere karşı dijital çözümlerin geliştirilmesi.Eğitim ve Kültür Dönüşümü- Mesleki sertifikasyon, istihdamın teşviki ve sektörde nitelikli insan kaynağının artırılması.Gömülü Sigortacılık- Finansal hizmetlerle sigortanın entegre edilerek kullanım kolaylığının sağlanması.Sağlık Sigortalarında Koruyucu Yaklaşım-Tedavi odaklı sistemden, önleyici sağlık hizmetlerine geçiş.Zorunlu Ürünlerin Geliştirilmesi- Yasal düzenlemelerle sigorta kapsamının genişletilmesi.Hasar Dosya Bilgi/Takip EkranıŞeffaf ve hızlı hasar süreçleri için dijital altyapı.Birikimli Hayat Sigortaları-Uzun vadeli yatırım.Türkiye sigorta sektörünün 2030 yılına giderken koyduğu hedeflerde en büyük destekçisi de dijitalleşme ve yeni teknolojiler olacak. 2024 yılında 81 milyardan fazla veri işleyen, günde ortalama 348 binden fazla poliçe üreten ve günlük 116 binden fazla hasar dosyası açan sektör halihazırda teknolojik olarak oldukça gelişmiş durumda. Buna yapay zekânın underwriting, hasar tespiti, dolandırıcılık önleme ve kişiselleştirilmiş poliçeler gibi alanlarda sigorta sektörünü dönüştürmesi de eklenince büyük fırsatlar beraberinde geliyor. Sigorta sektörüne faydaları dışında riskleri de beraberinde getiriyor. Siber saldırılar, algoritmik önyargı, veri gizliliği sorunları ve yasal belirsizlikler sigortacılıkta yeni risk alanları olarak öne çıkıyor. Bu alamda sektörün risk değerlendirmesinde de yeni parametreler dikkat çekecek