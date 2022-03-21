‘Güçlü Türkiye’ damgası

Fransa
'nın Cannes
şehrinde 31. kez düzenlenen dünyanın en önemli gayrimenkul fuarı MIPIM 2022'ye Türkiye gayrimenkul sektörü damga vurdu. SABAH Gazetesi'nin basın sponsoru olduğu, dünyanın marka şehirlerini ve sektör profesyonellerini bir araya getiren fuara Türkiye, İstanbul Pavilyonu'nda sergilenen 10 milyar dolarlık 30 projeyle çıkarma yaptı. Tanıtımı yapılan projeler arasında Airport City
'den Galataport'a, Finans Merkezi'nden Fenerbahçe Kalamış Marina'ya, kentsel dönüşüm projelerinden markalı konut projelerine kadar birçok yatırım yabancı yatırımcılara sergilendi.
Fuar kapsamında Türkiye ayrıca dünyanın en büyük fonlarını ve dev yatırımcılarına ev sahipliği yaptı. GYODER organizasyonuyla düzenlenen toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplam büyüklüğü 500 milyar doları bulan yabancı yatırımcı ve fonlarla bir araya geldi. Her iki bakan da yaptıkları konuşmalarda Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunu ve potansiyelini anlatarak, yatırımcılara çağrıda bulundu. Amerika, İngiltere
, Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz gibi ülkelerin önde gelen yatırımcılarının katıldığı buluşmaya, RFR Holding LLC, UnionInvestment, BrenninkmeyerFamily, Hilton Group, Cerberus, HB Reavis, CenorGroup, A Capital yetkilileri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin dünya için stratejik konumuna dikkat çekerken, yatırımcılar açısından "Türkiye fırsatlar ülkesi... Fonlar Türkiye'yi cazibe merkezi olarak görüyor" dedi.
YATIRIMI ÇEKECEĞİZ
Bakan Nebati, Türkiye'nin dünyada 26 trilyonluk ticaret hacmine 3.5-4 saatte ulaşma şansına sahip bir ülke olduğunu hatırlattı. Serbest piyasanın Türkiye'de değiştirilmez bir kural olduğunu ifade eden Nebati, "Türkiye'ye yatırım yaparsanız, malınız da canınız da güven altındadır" dedi. Yatırımcılara yakın zamanda tamamlanacak olan İstanbul Finans Merkezi'ni de takip etmelerini öneren Bakan Nebati, yatırımları kolaylaştıracak her adımı atacaklarını ifade etti. Bakan Nebati, "Türkiye yatırım yapılabilir ülkeler sırasında birinci sırada, şimdi artık hedef güçlü Türkiye" şeklinde konuştu.
YENİ NESİL PROJELER GELİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul ve yapı sektörünün dünyadaki öncü ülkelerinden biri olan Türkiye'nin MIPIM 2022'ye güçlü bir katılım gösterdiğini hatırlattı. Kurum, Türkiye'de yatırım fırsatlarının son derece çeşitli ve yüksek olması sebebiyle yabancı yatırımcıların ilgisinin de çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Murat Kurum, yeni dönemde öncelikli amaçlarının gayrimenkulün sadece konut ve ofisten ibaret olduğu algısını değiştirmek olduğunu vurguladı. Türkiye'nin son yıllarda ulaşım, enerji, sağlık gibi alanlarda altyapısını muazzam bir şekilde geliştirdiğini aktaran Bakan Kurum, "Kurulan bu altyapının sağladığı avantajla yeni nesil gayrimenkul projeleri üretiyoruz. Yeniden şekillenen ve çeşitlenen gayrimenkul sektörümüzde, sadece konut, ofis gibi geleneksel geliştirme alanları olarak algılanmaktan çıkıyor, çıkacak. Önümüzdeki dönemde lojistik, veri merkezi, sanayi, öğrenci yurdu, yaşlı bakım evi gibi projeleri daha çok konuşacağız ve daha çok üreteceğiz. Bu bakış açısı ve yaklaşım ile oluşturulacak vizyon hem sektörümüz, hem de uluslararası yatırımcılar açısından da fırsatlar barındırıyor" diye konuştu.
BÜYÜK DÖNÜŞÜM
Yeşil dönüşümde Türkiye'nin öncü ülkelerden olduğunu belirten Bakan Kurum, "Türkiye'mizin büyük dönüşümünde, şehirlerimizin yeşil dönüşümü tüm yatırımcılara ve finans kuruluşlarına büyük fırsatlar sunuyor. Ülke olarak yatırımcılarımıza kapımız sonuna kadar açık. Bakanlığımızın kapıları da açık. İnşallah bir dahaki buluşmamızı Türkiye'de bakanlığımızda yaparız" dedi.
ÜÇ İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
Yatırımcı buluşmasından sonra ilk üç müjdeli haberi paylaşan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Birincisi 1903 senesinde İngiltere'de kurulmuş, İngiltere'nin DEİK ya da TÜSİAD'ı IoD, çevre ve gayrimenkul lideri ile görüştük. Mayıs ayında GYODER ve IoD uluslararası organizyon yapma kararı aldık. İkincisi Miami'nin GYODER'i dediğimiz kuruluş, Miami Realtors ile işbirliği mutabakatı imzaladık. Üçüncüsü de önümüzdeki 10 yıl içindeki en iddialı gayrimenkul projelerinden olan World Sport City için alt yapı geliştirme safhasında Türk geliştiriciler, müteahhitlerle çalışma yönünde ilk adımını attığımız görüşmemiz oldu" şeklinde konuştu.