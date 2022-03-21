‘Güçlü Türkiye’ damgası

Giriş Tarihi: 22.3.2022

Dünyanın en önemli gayrimenkul fuarı MIPIM’e Türk gayrimenkul sektörü damga vurdu. Sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda, Türk firmaları İstanbul Pavilyonu’nda 10 milyar dolarlık 30 projeyle çıkarma yaptı