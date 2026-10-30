Gümrük denetimlerinde 11,7 milyar liralık ceza ve ek tahakkuk

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemleri kapsamında yürütülen sonradan ve ikincil kontrol denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. 2026 yılının ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda toplam 11,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bakanlık, söz konusu tutarın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 arttığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, denetimlerin dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

155 BİNİ AŞKIN GÜMRÜK BEYANNAMESİ İNCELENDİ

Açıklamaya göre, 18 gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü tarafından hazırlanan 804 ikincil kontrol raporu kapsamında 155 bin 270 gümrük beyannamesi ikinci kez incelendi.

İncelemeler sonucunda, 3 bin 947 firma tarafından tescil edilen ve usulsüzlük tespit edilen 26 bin 653 gümrük beyannamesi için 9,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bu tutarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 arttığı bildirildi.

160 FİRMAYA SONRADAN KONTROL DENETİMİ

Bakanlık, denetimlerde ileri veri analitiği tekniklerinden yararlanıldığını ve riskli olarak belirlenen firmaların müfettişler tarafından incelendiğini açıkladı.

Bu kapsamda 160 firma üzerinde sonradan kontrol denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 1,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenirken, bu tutarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış kaydedildi.

DENETİMLERDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 32

Ticaret Bakanlığı, ikincil kontrol kapsamında yapılan beyanname incelemeleri ile firmalara yönelik sonradan kontrol denetimlerinin, adil rekabetin sağlanması ve dürüst ticaret erbabının haklarının korunması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2026 yılının ilk 9 ayında düzenlenen toplam 11,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi. Denetimlerin, kamu ekonomisine katkı sağlanması ve dış ticaret işlemlerinde mevzuata uyumun güçlendirilmesi amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör