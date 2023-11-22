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Giriş Tarihi: 22.11.2023 10:47 Son Güncelleme: 22.11.2023 10:48

Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı

Ham petrol ve akaryakıt, solvent ve bazı petrol ürünleri, tekstil eşyası ile Avrupa Birliği menşeli olmayan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünden de gerçekleştirilebilmesine ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Gümrük Genel Tebliği’nde değişiklik içeren tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik içeren tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili tebliğe göre, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yer alan, amonyum ve sodyum nitratların, amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları, kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri arasına Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

Ham petrol ve akaryakıt, solvent ve bazı petrol ürünleri, tekstil eşyası ve Avrupa Birliği menşeli olmayan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri de buradan yapılabilecek.

Ayrıca, solvent ve bazı petrol ürünlerinin, aynı zamanda gıda sanayisinde kullanılacak ürünlerden olması halinde ithal işlemleri Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı
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