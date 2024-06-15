Gümrük kapılarında 357 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri şüpheli görülen bir TIR'ı, Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken takibe aldı. Türkiye üzerinden transit kuru üzüm yükü taşıyan TIR'da ilk kontroller gerçekleştirildi. X-Ray taramasına sevk edilen araçta şüpheli görüntüler tespit edildi. Bunun üzerine, narkotik dedektör köpekler ile birlikte detaylı arama yapıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü aramada, kuru üzüm ambalajlarının kartonları içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde paketleri tespit edildi. Üzüm kutularının tamamı kontrol edildiğinde, mukavvalar içerisine gizlenmiş toplam 58 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

EDİRNE'DE 226 KİLOGRAM ESRAR YAKALANDI

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR şüpheli görülerek Gümrük Muhafaza Narkotik Birimleri tarafından yakın takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından X-Ray taraması yapılan araçta şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Aracın çekici ve dorsesinde, gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, TIR'ın dorsesinde taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş alüminyum folyo paketlerinde yaklaşık 226 kilogram esrar ele geçirildi.

KEÇİ KILINA HARMANLANMIŞ METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son operasyonu ise Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen keçi kılı yüklü bir TIR'a yönelik gerçekleştirildi. Öncelikle araç riskli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi. Uzman X-Ray operatörlerinin TIR'da şüpheli yoğunluk tespit etmesinin üzerine, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından detaylı arama yapıldı. Keçi kılı cinsi yüke narkotik dedektör köpeklerinin de tepki vermesinin ardından eşyadan numuneler alındı ve teste tabi tutuldu. Yapılan test sonucunda, keçi kılıyla harmanlanmış 73 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.