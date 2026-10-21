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Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:30 Son Güncelleme: 21.10.2026 09:37

Gümrük kapılarında tarihi eser operasyonu: 7 bin 160 kültür varlığı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 7 bin 160 kültür varlığı ele geçirildi.

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DHA Ekonomi
Gümrük kapılarında tarihi eser operasyonu: 7 bin 160 kültür varlığı ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, şüphe ve risk kriterleri doğrultusunda X-Ray taramasına sevk edildi.

Yapılan tarama ve devamındaki detaylı aramalarda, aracın dorsesinde bulunan yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş; 5 bin 685 sikke, 130 ok ucu, 100 yüzük, 20 muhtelif aksesuar olmak üzere toplam 5 bin 935 kültür varlığı ele geçirildi.

İkinci operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen rutin kontroller kapsamında, Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere olan TIR, X-Ray taramasına yönlendirildi.

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Tarama sonucunda araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen detaylı arama ve kontrollerde, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1225 sikke ele geçirildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#EDİRNE #KAPIKULE #TİCARET BAKANLIĞI

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