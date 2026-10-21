Gümrük kapılarında tarihi eser operasyonu: 7 bin 160 kültür varlığı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, şüphe ve risk kriterleri doğrultusunda X-Ray taramasına sevk edildi.