Gümrük kapılarında tarihi eser operasyonu: 7 bin 160 kültür varlığı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, şüphe ve risk kriterleri doğrultusunda X-Ray taramasına sevk edildi.
Yapılan tarama ve devamındaki detaylı aramalarda, aracın dorsesinde bulunan yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş; 5 bin 685 sikke, 130 ok ucu, 100 yüzük, 20 muhtelif aksesuar olmak üzere toplam 5 bin 935 kültür varlığı ele geçirildi.
Tarama sonucunda araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen detaylı arama ve kontrollerde, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1225 sikke ele geçirildi.