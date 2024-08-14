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Giriş Tarihi: 14.8.2024 13:47

Gümrük Muhafaza ekipleri yaklaşık 730 bin kaçak eşya ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu.

AA
Gümrük Muhafaza ekipleri yaklaşık 730 bin kaçak eşya ele geçirdi

Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında riskli olduğu değerlendirilen beyannameleri inceledi.

İncelemede, değeri yüksek ticari eşyaların düşük değerli olarak bildirilip aldatıcı işlem ve davranışlarla yurda sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Bunun üzerine Mersin ile İstanbul'daki Ambarlı gümrük limanında gerçekleştirilen detaylı kontrolde, 534 bin 940 güneş gözlüğü, 142 bin 140 optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük, 51 bin 127 gözlük çerçevesi ve 1650 paspas (MOP) ele geçirildi.

Olaya ilişkin Mersin ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturma sürüyor.

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Gümrük Muhafaza ekipleri yaklaşık 730 bin kaçak eşya ele geçirdi
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