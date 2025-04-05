Gümrük vergisi Türkiye’nin lehine olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu. Tüm dünya piyasalarını etkisi altına alan ABD gümrük vergileri ile ilgili olarak Yılmaz, "Bu yaşananlar ekonomik düzenin dönüştüğünü görüyoruz. İlk olarak Türkiye'ye yüzde 10 vergi açıklandı. Şu an için bizim avantajımıza. Yükselen tarifeler ABD pazarına mal satan ülkelerin başka pazarlara agresif şekilde girmesine neden olur bizim dikkat etmemiz gerekir. Bir yandan da emtia fiyatları düştü o anlamda da bir olumlu etkiden bahsedebiliriz. Olumlu olumsuz takip etmek durumdayız bunları takip etmek durumundayız. Biz de bu müzakereleri yapacağız 100 milyar dolar ticaret hedefimiz var. Ticaret Bakanımız yakında önemli bir ticaret partnerimiz olan ABD'ye gidecek. Ülkeyle ticaret hacmimiz 32 milyar doları aştı. Bunu 100 milyar dolara taşımak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, söz konusu kararın Türkiye'nin Amerikan pazarına erişimini olumlu etkileyebileceğini belirtti.

PAZARA ERİŞİM AVANTAJI

"Türkiye'ye bu şekilde ek vergi uygulanmaması, şu aşamada Amerikan pazarına erişim açısından bizim lehimize görünüyor" diyen Cevdet Yılmaz, demir, çelik ve alüminyum gibi kalemlerde halihazırda ABD tarafından uygulanan vergilere atıfta bulunarak, "Zaten bizim bu ürünlerde vergilerimiz vardı. Diğerlerine de benzer vergiler gelince bir eşitleme oldu, bu da bizim lehimize işledi" dedi. Yılmaz ayrıca, Trump'ın açıklamasının ardından uluslararası emtia fiyatlarında, özellikle petrol fiyatlarında, yaşanacak olası düşüşün Türkiye gibi ithalatçı ülkeler için fayda sağlayabileceğini ifade etti. Programda Merkez Bankası'nın rezervlerinin buharlaştığı iddialarına da yanıt veren Yılmaz, "Merkez Bankası rezervlerini kullandığı zaman bunlar buharlaşmıyor, karşılığında TL alıyor" dedi.



TARİFELER YÜRÜRLÜKTE

ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeden yapılan ithalata uygulayacağı yüzde 10'luk tek taraflı gümrük tarifesi yürürlüğe girdi. Önümüzdeki hafta ise 57 büyük ticaret ortağına yönelik daha yüksek oranlı tarifelerin başlaması bekleniyor. Yeni gümrük tarifelerinden ilk etkilenen ülkeler arasında Avustralya, İngiltere, Kolombiya, Arjantin, Mısır ve Suudi Arabistan yer aldı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayınlanan bildirime göre, dün gece yarısından sonra varış yapan sevkiyatlara herhangi bir "geçiş süresi" tanınmayacak. ABD'ye hâlâ yolda olan gemi ya da uçaklar için 51 günlük bir muafiyet süresi tanındı. Bu yüklerin, 27 Mayıs TSİ 07.01'e kadar ABD'ye ulaşması durumunda yüzde 10'luk vergiden muaf tutulacağı belirtildi.