Gümrüklerde e-ticaret alarmı

Türkiye ilk kez 2024 yılı genelinde e-dış ticarette açık verirken açığın tutarı 1.8 milyar dolara ulaştı. Rakamın bu boyutlara ulaşmasında Çin'den kontrolsüz şekilde yurda giren ürünlerin başrolü oynadığını tespit eden Bakanlık, gümrüklerdeki e-ticaret denetimlerini artırma kararı aldı.

DENETİM ARTIRILACAK

Edinilen bilgiye göre, mevcut yönetmeliklere göre gümrüklerde bir pakette en fazla 5, aynı üründen en fazla 2 ve bir kişinin ayda en fazla 5 alışveriş hakkı bulunurken, gümrükte e-ticaret hacminin düşmemesi adına bu düzenlemelerin kontrolünün yeterince sağlanamadığı kaydedildi. Bu durumu ciddi bir soruna dönüşmeden engellemek için harekete geçen bakanlığın, gümrüklerde personel sayısını artırarak bundan sonraki her e-kargoyu ciddi bir denetime tabi tutacağı ifade edildi. Denetime takılan paketler gelen ülkeye iade edileceği gibi mevzuatlara aykırı alışveriş yapan alıcılara da cezai işlem uygulanmasının önü açılacak. Ticaret Bakanlığı'nın son dönemde yaptığı güvensiz ürün denetimlerinde en çok sağlık riski içeren ürünlerin başında Çin menşeli ürünler geliyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) incelendiğinde de Çin menşeli ürünlerin büyük kısmında antimon, arsenik, baryum, cıva, kadmiyum, krom, kurşun, selenyum gibi kanserojen maddelere rastlandığı görülüyor.

VERGİ ALDATMACASI

Temu'dan alışveriş yapmak isteyenler siteye girdiklerinde ürünlerin vergisiz fiyatlarıyla karşılaşıyor. Yani 700 TL olarak gösterilen bir ürün sepete eklenerek ödeme sayfasına geçildiğinde 450 TL gibi bir vergi üzerine konularak aslında vatandaşa 1.150 TL'ye geliyor. Bu tarz bir uygulama Türkiye'de kesinlikle yasak. Yerli firmaların ürünlerin KDV dahil fiyatlarını göstermeleri gerekiyor. Aksi halde yüksek cezalarla karşılaşabiliyorlar.