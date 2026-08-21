Gümrükte 7 aylık bilanço! Zehir tacirlerine ve kaçakçılara 71,9 milyar liralık darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2026 yılının ilk 7 ayında 3 bin 901 farklı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.
TEMMUZDA 8,1 MİLYAR LİRALIK YAKALAMA
Gümrükler Muhafaza birimlerince Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 469 farklı olayda 8 milyar 165 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bakanlığın verilerine göre Temmuz ayındaki yakalamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 arttı.
Temmuz ayındaki operasyonlarda 3,3 ton uyuşturucu madde, 73 bin 347 adet tıbbi malzeme, 2,5 ton akaryakıt ve 84 araç yakalandı. Operasyonlarda ayrıca tütün mamullerinden tarihi eserlere, makine aksamından tekstil malzemesine kadar çok çeşitli kaçak eşya ele geçirildi.
7 AYDA 41,3 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 41,3 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra 1 milyon 727 bin adet makine aksamı, 923 bin 858 adet elektrik-elektronik eşya ve 4 milyon 865 bin adet tıbbi malzeme yakalandı.
Bakanlık, operasyonların gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelle yürütüldüğünü belirtti.
Yapılan çalışmaların ülkenin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya koyduğu ifade edildi.
KAÇAKÇILIĞA KARŞI 7 GÜN 24 SAAT MÜCADELE
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturarak ticari işleyişe sekte vuran ve toplum sağlığını hedef alan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermemek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, 2026 yılının "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla kaçakçılıkla mücadelenin 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.