Gümrükte 7 aylık bilanço! Zehir tacirlerine ve kaçakçılara 71,9 milyar liralık darbe

7 AYDA 41,3 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 41,3 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra 1 milyon 727 bin adet makine aksamı, 923 bin 858 adet elektrik-elektronik eşya ve 4 milyon 865 bin adet tıbbi malzeme yakalandı.

Bakanlık, operasyonların gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelle yürütüldüğünü belirtti.

Yapılan çalışmaların ülkenin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya koyduğu ifade edildi.